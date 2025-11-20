UBP Gazimağusa Milletvekili komite başkanı Resmiye Canaltay Eroğlu başkanlığındaki komite toplantısında, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bakanlık yetkilileri de yer aldı.

Bütçede ilk sözü CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci aldı. Birinci, bütçeye bakıldığında, geçen yılki sorunların bu yıla katlanarak, artarak geldiğini gördüklerini ifade etti.

Birinci, bütçe üzerine madde madde değerlendirmelerde bulundu, yatırım yapmaktan uzak kalındığını, sevklerin devam ettiğini, ilaç konusunda sıkıntıların sürdüğünü, hastaların ilaçsız kalacağının anlaşıldığını kaydetti.

Birinci, yeni bütçe ile yatırımların yapılmasının, altyapının geliştirilmesinin zor olacağını, sağlıkta sıkıntıların yaşanacağını, vatandaşların kaliteli sağlığa ulaşmakta zorlanacağını, bu yüzden ülkede nüfus planlaması yapılarak, çok ciddi sıkıntı yaşanan sağlığın, yeni bir sistemle güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlıkta personel, altyapı sıkıntısından ötürü hata yapma riskinin arttığını, insanların öldüğünü, hastalıkların arttığını anlatan Birinci, sevk edilen hastaların takip edilip edilmediğini sordu, altyapının geliştirilmesi, cihazların hastanelerin modernize edilmesi durumunda sevklerin de azalacağına inandığını kaydetti.

Birinci, yoğun bakım ünitelerinin kapasite artırılmış olsa da yetersiz olduğunu belirterek, thalassemia hastalarının sıkıntılarına işaret etti. Sağlıktaki diğer sıkıntılar ile hemşire eksikliklerine de değinen Birinci, acil servislerdeki sıkıntılardan dolayı vatandaşların sıkıntılar yaşadığını, ameliyat, MR gibi randevuların ayları bulduğunu, ciddi sorunu olan hastaların bekletilmesinin sağlığa güvensizlik olarak yansıdığını anlattı.

Yeni hastanelerin, nüfus sayımı, nüfus planlaması yapılmadan sağlığın planlanamayacağını belirten Birinci, bazı iyileştirmeler yapılsa da yetersiz kalındığını, o yüzden gerekli yatırımların, eğitimlerin yapılmasını, eksiklerin giderilmesini istedi, sorular yöneltti.

Güzelyurt Hastanesinin 15 Kasım’da açılacağının söylendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini, hasta bakıcı sorunlarının arttığını, bu alanda “mafyalaşma” yaşandığını savunan Birinci, ilaç eksikliğine değindi, bu sıkıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti.

Hastanelere herkesin ihtiyacı olduğuna işaret eden Birinci, o yüzden sağlığa yatırımın şart olduğunu vurguladı.

-Barçın

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, Sağlık Bakanına yönelik yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi yapımı ile ilgili sorular yanında Gönyeli’de, belediyenin sağlık ocağı yapıp yapamayacağını sordu. Barçın, geçici işçiliklerle ilgili de sorular yöneltti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, bakanlığın işbirliği protokolleri çerçevesinde ortak çalışmaları halka daha çok ve hızlı hizmet vermek amacıyla yaptıklarını anlattı. Dinçyürek, Başbakanlık bünyesindeki geçicilerin bakanlığa aktarıldığını kaydetti.

-Besim

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim de, Sağlık Bakanlığı bütçesinde, her zaman sağlık alanında sordukları soruları, dile getirdikleri sorunları yeniden dile getirmeye devam edeceklerini belirterek, bütçe hazırlanırken sağlık alanındaki tüm sorunlara çözümün amaçlanması gerektiğini kaydetti.

Besim, bütçede sadece Sağlık Bakanlığının değil, kurumların da önem taşıdığını, sağlığı planlarken nüfusun bilinmesinin çok önemli olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının, altyapıya önem vermesi gerektiğini kaydetti, deprem riskine de işaret ederek, hastanelerin dayanıklılığı ile ilgili sorular yöneltti.

Besim, Güzelyurt Hastanesinin açılmadığını ama açıklamasının da yapılmadığını, halkın bilgilendirilmediğini, bu yüzden halkın güveninin azaldığını anlattı.

Pamuklu Hastanesinin yapımı, Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin yenilenmesi, Cengiz Topel Hastanesi, personel eksiklikleri, taşeronlaşmanın sağlığı kalitesizleştirmesi, hasta bakıcıların “mafyalaşması”, yoğun bakımların yetersizliği, kanser tanı, kan toplama, altyapı yetersizlikleri, sevkler gibi sıkıntılara yönelik değerlendirmelerde bulunan Besim, özellikle “dudak uçuklatan” rakamlara varan sevklerde devletin zarar görmesinin önüne geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Besim, başhekimlerin eksik bırakılmaması gerektiğini, bunun ciddi bir konu olduğunu, temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için de gerekli atamaların yapılması, kontrolün sağlanması gerektiğini vurguladı, acil durum hastanesinde yaşananlara işaret etti, düzgün bir teşkilatlanma ile sıkıntıların giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Devlet Laboratuvarındaki sürecin akıbetini soran Besim, ilaç eczacılık dairesine değindi, bütçenin enflasyonun altında olduğunu belirtti, ilaç takip sistemi kurulmaması durumunda ilacın yine takip edilemeyeceğini anlattı.

Gönyeli’de sağlık ocağı açılmasının doğru bir karar olduğunu ancak yatırımların önemli olduğunu ifade eden Besim, koruyucu hekim, kanser taramaları, kayıt, diyabet taramaları, halk sağlığı yasası, birimi gibi konularda ciddi adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Besim, halk sağlığı konusunda gerekli adımlar atılmazsa bütçenin ne kadar artırılırsa artırılsın yetersiz kalacağını söyledi.