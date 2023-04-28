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Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne sinir sistemi ilaçları, kas gevşeticiler, kalp damar sistemi ilaçları, immunoglobülinler, antineoplastik ve immünomodülatör ilaçlar, antibiyotikler, bağışıklık sistemi baskılayan ilaçlar, peptik ülser ve reflü ilaçları, epilepsi ve parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar gelmiştir.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

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