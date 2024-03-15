Acil servislerde görev yapan çocuk hekimleri, pratisyen hekimler, hemşireler ve ambulanslarda acil hastaların bakım ve transferlerinde görev alan acil tıp teknikerleri gibi sağlık personelinin katıldığı' Çocuklarda İleri Yaşam Desteği' kursu Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi ek binası Eğitim Salonunda gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ömer Taşargöl, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel ve Türk Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

Kursa Türkiye’den ülkemize bu amaçla gelen çocuk acil tıp ve yoğun bakım alanında uzman Prof. Dr. Tanıl Kendirli, ⁠Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, ⁠Prof. Dr. Murat Duman ve ⁠Doç. Dr. Funda Kurt’u ile ülkemizde görev yapan çocuk yoğun bakım uzmanı Dr. Hakan Tekgüç iki gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler vermeye başladı.

Kursun amacı, sağlık personelinin bilgi ve becerisini artırarak, sahada ve yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaşan hastalara ilk ulaşıldığı anda yapılacak müdahaleleri en üst düzeye çıkarmaktır.