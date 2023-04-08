Sağlık  Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Uluslararası Inner Wheel  222.Bölge " Alasia" Kuzey Kıbrıs Bölge  Başkanlığı  işbirliği  ile Şehit Turgut Ortaokulu' nda 56 öğrenciye HPV aşısı  yapıldı.

Rahim Ağzı Kanserinden  korunma ve koruyucu  HPV (Human Papiloma Virüs) aşısı konusunda öğrenciler geçtiğimiz ayda bilgilendirilmişti.

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Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topcuoğlu, TSHD Başhekimi Dr. Naciye Nami, Proje kordonatörü Bölge ISO ( Uluslararası İletişim Sorumlusu) Zehra Yüksel, bu organizasyon da işbirliği yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.