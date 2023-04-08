Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Uluslararası Inner Wheel 222.Bölge " Alasia" Kuzey Kıbrıs Bölge Başkanlığı işbirliği ile Şehit Turgut Ortaokulu' nda 56 öğrenciye HPV aşısı yapıldı.
Rahim Ağzı Kanserinden korunma ve koruyucu HPV (Human Papiloma Virüs) aşısı konusunda öğrenciler geçtiğimiz ayda bilgilendirilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Eğitim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Vesile Erdoğan Topcuoğlu, TSHD Başhekimi Dr. Naciye Nami, Proje kordonatörü Bölge ISO ( Uluslararası İletişim Sorumlusu) Zehra Yüksel, bu organizasyon da işbirliği yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.