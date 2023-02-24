Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı doktor, hemşire ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiplerin ülkeye gelen depremzedelerin evlerine giderek gerekli sağlık kontrollerini yapmakta olduğu kaydedildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ilaç gereken tedaviler yanında, çocukluk çağı aşıları kontrol edilerek, çocuklarda eksik olan aşıların tamamlanması için gerekli organizasyonlar yapıldığı belirtildi.

Depremzedelere ada genelindeki tüm sağlık merkezlerinde ve hastanelerde sağlık hizmetleri verildiği de belirtilen açıklamada, bunlara ek olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde depremzedeler için "Depremzede Poliklinik Hizmetlerinin" devreye girdiği kaydedildi.

Açıklamada, hizmet almak isteyen depremzedelerin hafta arası mesai saatleri içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve bakanlığa bağlı ada genelinde tüm sağlık merkezlerine başvurabilecekleri hatırlatıldı.