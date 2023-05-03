Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ilaçlar şöyle:

“Teşhis amaçlı kullanılan ilaçlar, kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, mineraller, sistemik mantar ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sara hastalığı ilaçları, sistemik antiviral ilaçlar, kanama durduran ilaçlar, immünoglobülinler, sistemik kortizonlar, kan ve perfüzyon solüsyonları, peptik ülser ve reflü ilaçları, vitamin A ve D, Antibiyotikler, lokal anestezi ilaçları, antidotlar, kan sulandırıcı ilaçlar, kalp hastalığında kullanılan damar genişletici ilaçlar ve multivitaminler.”

İlaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği kaydedildi.