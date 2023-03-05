Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, halka güvenli gıdanın sağlanması sürecinde dairenin kontrol alanına giren işlenmiş ürünlerin kontrolü ve denetiminin sağlanması için gıda işi yapan tüm işletmelerin kayıt altına alınması gerektiğini kaydetti.
Açıklamada, “İlgili yasa uyarınca; İşletme Kayıt Belgesi “ olmadan gıda işi yapan tüm işletmeler suç işlemiş sayılır ve gıda işletmecisine Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasası 95’inci maddesinin (11)’inci fıkrası uyarınca asgari ücret tutarında para cezası uygulanır. Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasasının sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kayıt işlemlerini yapan işletmelere teşekkür ederiz İşletme Kayıt Belgelerinin süresi dolan işletmeler, bir dilekçe ile arşive başvurup belgelerini yenilemelidirler.” Denildi.
“ Sağlık Bakanlığı halkımıza güvenli gıda sunulması için çalışmalarına devam etmektedir “ denilen açıklamada,
2021 yılından itibaren yasal süreçlerini tamamlayıp Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından kayıt altına alınan işletmelerin listesi şu şekilde paylaşıldı:
|
İŞLETME KODU
|
İŞLETME ÜNVANI
|
1
|
KK71000001
|
Trodos Arıcılık ve Gıda
|
2
|
KK22000008
|
Ank
|
3
|
KK71000002
|
Uğur Gıda
|
4
|
KK81000006
|
Mir Ticaret Ltd.
|
5
|
KK36000010
|
Hilal Özbilgen
|
6
|
KK22000024
|
Metropol Catering
|
7
|
KK36000003
|
Ank
|
8
|
KK36000013
|
İbrahim Alkan & Sons Trading Ltd.
|
9
|
KK81000007
|
Serart Pastacılık
|
10
|
KK36000015
|
Mefaş Tic. Ltd. Şti.
|
11
|
KK22000009
|
Nemtor Ticaret Ltd.
|
12
|
KK22000015
|
PGC Catering Co. Ltd.
|
13
|
KK22000016
|
Califorian Trading Ltd
|
14
|
KK22000017
|
Mar-do (Marşıl Dondurma) Şti. Ltd. (The Kitchen)
|
15
|
KK22000032
|
Ada Kuru Kahvesi Ltd
|
16
|
KK71000005
|
Mavrez Gıda İmalat ve Pazarlama
|
17
|
KK36000014
|
Ektam Kıbrıs Ltd
|
18
|
KK22000033
|
Con Trading Ltd.
|
19
|
KK22000028
|
Assembol İth. İhr. ve Loj. Hiz.
|
20
|
KK81000008
|
Ataker Trd. and Investment Ltd.
|
21
|
KK81000009
|
Cyprus Brewart Industry Ltd.
|
22
|
KK22000034
|
Nebil Ticaret
|
23
|
KK37000011
|
Civisilli Gıda
|
24
|
KK36000018
|
Melemendi Bakery
|
25
|
KK22000013
|
Onan S. Ü. (Frozen Foods) Ltd.
|
26
|
KK22000014
|
Onan Ltd.
|
27
|
KK22000010
|
Horozoğlu Ltd
|
28
|
KK22000011
|
KOOP SÜT
|
29
|
KK37000005
|
Hanife Şeherli Ev Ürünleri
|
30
|
KK36000006
|
Altındemir İth. İhr. Şti. Ltd.
|
31
|
KK37000006
|
Mücahide Şeherli
|
32
|
KK22000018
|
Dr. Kampot Trading Ltd.
|
33
|
KK22000019
|
Bülent Çıraklı Sanayi Ltd
|
34
|
KK37000008
|
Adalıer
|
35
|
KK22000038
|
Çam Tour Leisure and Development Co. Ltd.
|
36
|
KK37000012
|
Zafer Taah. İnş. ve Tic. A.Ş
|
37
|
KK81000005
|
MidMediterranean Trading Ltd.
|
38
|
KK36000009
|
Mey İçki Sanayi Ltd.
|
39
|
KK22000023
|
Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd
|
40
|
KK36000004
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