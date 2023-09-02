Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Halide Elçin Kurtarıcıoğulları görevden alınırken, yerine Mehmet Ali Hüdaverdi atandı.

Atama kararı şöyle:

“Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2. maddesinin (2). fıkrası kapsamına giren Sağlık Bakanlığı'na bağlı "Özel Kalem Müdürü" mevkiine Mehmet Ali Hüdaverdi'nin, tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”