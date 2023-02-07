Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Komitesi,(AFAD)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare içerisindedir. Sağlık çalışanları ve sivil toplum örgütleri bakanlığımıza gönüllü olarak başvurmakta ve Türkiye’de yaşanan deprem bölgelerine gitmek istemektedir. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bu aşamada öncelikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulduğu anda sağlık çalışanı kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması düşünülerek organizasyon yapılmıştır. Bu doğrultuda sağlık çalışanları bölgelere sevk edilecektir. Kriz yönetiminde doğru zamanda doğru planlamayı yapmak önemlidir. Türk milletinin yaşadığı acıyı derinden paylaştığımızı belirtir, KKTC Sağlık Bakanlığı olarak gereken neyse yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.