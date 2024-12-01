Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle, HIV/AIDS farkındalığının artırılmasına yönelik bir açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü, 1988 yılında bu tarihi HIV/AIDS konusunda toplumsal bilincin artırılması amacıyla Dünya AIDS Günü olarak ilan etmişti.

AIDS, Türkçe’de "İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü" olarak bilinen HIV’in vücudun bağışıklık sistemine zarar vererek en ileri aşama olan hastalık haline gelmesidir. HIV pozitif kişiler, bu virüsü taşıyan bireyler olarak tanımlanır. HIV, korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan, ortak enjektör kullanımı ve doğum sırasında anne-bebek arasında bulaşabilir. Ayrıca, dövme veya piercing gibi uygulamalar da bulaş riskini artıran etkenler arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı, HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğunu ve koruyucu tedbirlerin, tedaviye göre daha etkili ve ucuz olduğunu belirtti. Cinsel ilişkilerde doğru kondom kullanımı, HIV'in cinsel yolla bulaşmasını engellemenin en güvenli yoludur. Ayrıca, şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulup test yaptırılması gerektiği vurgulandı.

Ülkemizde, kan ve kan ürünleri ile bulaşmaya karşı tüm kanlar HIV testinden geçerken, organ ve doku nakilleri öncesinde de testler yapılmaktadır. Bakanlık verilerine göre, 2023 sonu itibarıyla dünya genelinde 42,3 milyon kişi HIV/AIDS nedeniyle hayatını kaybetmişken, 2023 yılında 630 bin kişi HIV ile ilişkili nedenlerden yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, 1,3 milyon yeni HIV vakası tespit edilmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta ise 2024 yılı başından bu yana 24 HIV pozitif vaka tespit edilmiştir. Bunların 13’ü KKTC vatandaşı olup, erkeklerden oluşmaktadır. KKTC'de HIV testi, tüm devlet hastanelerinde yapılabiliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına başvuran kişiler, HIV testini kolayca yaptırabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, erken tedavi ile HIV pozitif kişilerin hastalık oluşmadan sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini belirterek, herkesin tedbir alması gerektiğinin altını çizdi.