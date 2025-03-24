Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, tüberkülozun teşhis ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu belirtildi.

Tüberkülozun, en ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, hastalığın milyonlarca insanda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı ve sosyal-ekonomik etkiler doğurduğu kaydedildi.

Tüberkülozun genellikle akciğer ve akciğere ait lenf bezlerini etkilediği, ancak diğer organlara da yayılabildiği belirtilen açıklamada, öksürük, kanlı balgam, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik ve akşama doğru yükselen ateş gibi belirtilere dikkat çekildi. Üç haftadan fazla süren öksürük, göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı ve ses kısıklığının ise akciğer tutulumuna özgü belirtiler arasında yer aldığı ifade edildi.

Tüberkülozun öksürük, hapşırık gibi yollarla havaya yayılan damlacıklarla bulaştığına işaret edilen açıklamada, havada asılı kalan mikropların solunmasıyla hastalığın yayıldığı belirtildi.

PPD testi ile taramalar sürüyor

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin, DSÖ tarafından belirlenen yöntemler doğrultusunda 1976 yılından bu yana ilkokul 1. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik PPD testiyle tüberküloz taramaları yaptığı aktarılan açıklamada, testin pozitif çıkması durumunda, gerekli görülen çocukların Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanına yönlendirildiği, tedavi ve takiplerinin bu uzmanlarca yürütüldüğü bildirildi.

İkamet ve çalışma izninde tarama şartı

Tüberkülozlu hasta girişini engellemek amacıyla, çalışma izni, ikamet izni ve öğrenci izni başvurularında sağlık taraması yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, hastalık tespit edildiğinde, hasta ile teması bulunan tüm aile bireyleri ve yakın çevresindeki kişilerin, Kamu Sağlığı Dispanseri’nde taramadan geçirildiği ve Göğüs Hastalıkları Uzmanları tarafından tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Erken tanı çağrısı

Açıklamanın sonunda, üç haftadan fazla süren öksürük ve ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik gibi yakınmaları olan kişilerin en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları çağrısı yapıldı. “Unutmayın, tüberküloz (verem) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır” denildi.