Açıklamada, 2012 doğumlu çocukların birinci doz HPV aşılarının tamamlandığı, ikinci doz aşılarının uygulanabilmesi için çocukların aşı kartları ile birlikte en yakın sağlık merkezlerine başvurmalarının önem taşıdığı belirtildi.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde, Ocak 2026 itibarıyla 2013 doğumlu, velileri tarafından onam formu doldurulan çocuklar için HPV aşısının birinci doz uygulamalarının belirlenen sağlık merkezlerinde ve takvime uygun şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.
Aşı uygulamalarının sağlıklı ve kesintisiz biçimde devam edebilmesi amacıyla, 2013 doğumlu çocukların aşılanmasına izin verildiğini gösteren onam formlarının, aileler tarafından en kısa sürede okul kanalları aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerektiği vurgulandı.
HPV aşısı uygulaması yapılan sağlık merkezleri şu şekilde sıralandı:
Lefkoşa
Tren Yolu Sağlık Merkezi
Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi
Gazimağusa
Maraş Sağlık Merkezi
Akdoğan Sağlık Merkezi
Girne
Lapta Sağlık Merkezi
Esentepe Sağlık Merkezi
Güzelyurt
Güzelyurt Sağlık Merkezi
Lefke
Lefke Sağlık Merkezi
İskele
Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi
Yenierenköy Sağlık Merkezi
Havva Yekta Kurteli Mehmetcik Sağlık Merkezi