Açıklamada, 2012 doğumlu çocukların birinci doz HPV aşılarının tamamlandığı, ikinci doz aşılarının uygulanabilmesi için çocukların aşı kartları ile birlikte en yakın sağlık merkezlerine başvurmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde, Ocak 2026 itibarıyla 2013 doğumlu, velileri tarafından onam formu doldurulan çocuklar için HPV aşısının birinci doz uygulamalarının belirlenen sağlık merkezlerinde ve takvime uygun şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Aşı uygulamalarının sağlıklı ve kesintisiz biçimde devam edebilmesi amacıyla, 2013 doğumlu çocukların aşılanmasına izin verildiğini gösteren onam formlarının, aileler tarafından en kısa sürede okul kanalları aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi gerektiği vurgulandı.

HPV aşısı uygulaması yapılan sağlık merkezleri şu şekilde sıralandı:

Lefkoşa

Tren Yolu Sağlık Merkezi

Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi

Gazimağusa

Maraş Sağlık Merkezi

Akdoğan Sağlık Merkezi

Girne

Lapta Sağlık Merkezi

Esentepe Sağlık Merkezi

Güzelyurt

Güzelyurt Sağlık Merkezi

Lefke

Lefke Sağlık Merkezi

İskele

Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi

Yenierenköy Sağlık Merkezi

Havva Yekta Kurteli Mehmetcik Sağlık Merkezi