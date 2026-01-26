Bayar, 27-28 Ocak 1958 olaylarının 68’inci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Kıbrıslı Türklerin 27- 28 Ocak 1958’de bu adada "Ben de varım ve söz sahibiyim" diye dünyaya en gür sesiyle haykırdığı günün 68. yıldönümü olduğunu söyledi.

Bayar, İngiliz askerlerinin 27 Ocak 1958’de lise öğrencilerinin düzenlediği Taksim mitingini, durdurmak ve dağıtmak istediğini ve bunun için şiddet kullandığını, halk üzerine ateş açtığını, cop ve göz yaşartıcı bomba kullandığını, kalabalığın üzerine zırhlı araç sürdüğünü ve iki masum yurttaşı şehit ettiğini anlattı.

Olayların ertesi gün diğer bölgelere da yayılarak devam ettiğini belirten Bayar, İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı direnişe dönüşen olaylarda, iki günde Lefkoşa’da beş ve Gazimağusa’da iki olmak üzere yedi şehit verildiğini anımsattı.

Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O güne kadar, Rumların ve EOKA’nın kanlı eylemlerine bu denli bir şiddet kullanılmamıştı. Türkler söz konusu olunca İngiliz aslan kesilmiş ancak Türkleri durduramamıştır. 27-28 Ocak Direnişi Kıbrıs Türklerinin ENOSİS ve Sömürge İdaresine karşı şahlandığı tarihi günün yıldönümüdür.”

Ortaya konan direnişin en önemli sonucunun Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşuna onay vermesi olduğuna işaret eden Bayar mesajında, “Diğer önemli bir sonuç da 1960 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasında elde ettiğimiz kazanımlardır. Ancak ENOSİS hayallerinden vazgeçmeyen Rum tarafı, 1963 Kanlı Noel saldırılarıyla haklarımızı silah ve katliamlarla yok etmek istediler. TMT ve Kahraman Türk halkı buna izin vermedi.” ifadelerini kullandı.

Bayar, başta 27-28 Ocak olaylarında yaşamını yitiren şehitler olmak üzere tüm şehitleri saygı ve şükranla andıklarını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.