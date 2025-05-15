Sağlık Bakanlığı, 12 Mayıs’ta hayatını kaybeden Şöhret Artuğlu’nun vefatına ilişkin kamuoyunda oluşan bilgi ihtiyacını karşılamak ve ortaya atılan bazı iddialara açıklık getirmek amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, merhum hastanın 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hasta yakınlarının, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e sözlü olarak bazı sıkıntılar ve şikâyetlerini ilettiği belirtildi.

Aynı gün Bakan Dinçyürek’in, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimine konuyla ilgili araştırma başlatılması ve sonuçların yazılı olarak Bakanlığa iletilmesi yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Açıklamada, süreç içerisinde ön bilgilendirme ve ilk raporların hazırlandığı, ancak basında yer alan bazı ek iddialar da dikkate alınarak araştırmanın genişletilerek titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Soruşturma sürecinin 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ciddiyetle ve tüm yönleriyle yürütülmekte olduğu belirtilen açıklamada, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlık, merhum Şöhret Artuğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.