Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, ülkenin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle afet riskine açık olduğunu belirterek, bu tür eğitimlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Oygar, 2023 yılında yaşanan depremde kayıpların, bu tür planlamaların önemini daha da artırdığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz dedi.

Oygar, öncelikle 6 Şubat depreminden sonra Sağlık Bakanlığına bağlı mevcut binaların depreme dayanıklılığını belirlemek amacıyla bir program kapsamında denetimlere başladıklarını ve bu sürecin devam ettiğini belirtti.

Oygar, “Tüm ülke genelinde yapılacak afet planlamaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı olarak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ni kurma çalışmalarına başladık. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimlerin ardından Kıbrıs Türk Medikal Arama Kurtarma Ekibi oluşturulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Oygar, bugün de hastane afet planlarını oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetim Dairesine bağlı uzman kişilerden oluşan bir ekiple birlikte çalışmaya başladıklarını belirtti.

Oygar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen uzman birlikte ülkemizdeki sağlık çalışanlarından oluşan eğitimciler yetiştirilerek, hastanelerde uygulanacak afet kılavuzlarının hazırlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Murat Genç ise hastane afet ve acil durum planlarının hayati önem taşıdığını belirterek, “Herhangi bir afet ya da acil durumda, hastanelerin güçlü bir organizasyon yapısına sahip olması kritik önem taşıyor. Hastaneler, kendi içlerinde sağlam bir planlama yaparsa, ulusal düzeyde bir afette koordinasyon çok daha verimli hale gelir. Bu planlar, küçük çaplı bir yangından geniş kapsamlı bir afete kadar her durumda titizlikle uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.