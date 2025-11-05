Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası (KTDTO) Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu için ortak bir basın açıklaması yaptı.

Sağlık örgütleri, Ojoagu’nun ailesine başsağlığı dileyerek, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kaybımızın acısını ailesi, yakınları ve sevdikleriyle en içten duygularımızla paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu üzücü olayla ilgili olarak polis ve adli tıp araştırmasının yanı sıra, bugüne kadar yapılmamış olan idari soruşturmanın da en kısa sürede yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.”

“ADALET VE ETİK AÇISINDAN HAYATİ ÖNEMDE”

Olayın tüm aşamalarının şeffaf biçimde incelenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, bunun hem adalet hem de mesleki etik açısından zorunlu olduğu ifade edildi.

“Olayın tüm aşamalarının, polis, adli merciler ve bilirkişiler tarafından en ince ayrıntısına kadar incelenmesi, hem adalet hem de mesleki etik açısından hayati önemdedir.”

“ÇOCUK ACİL SERVİSİ’NDE GÖREV YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Sağlık örgütleri, çocuk acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanlarının sistemsizliğe ve zorluklara rağmen büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yaşatmayı, insan hayatını korumayı meslek edinen biz hekimler, bir çocuğumuzu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte tüm yetkililerle iş birliğine hazır olduğumuzu, Çocuk Acil Servisi’nde görev yapan tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.”

SAĞLIK BAKANI DİNÇYÜREK’E ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e de çağrıda bulunularak sürecin şeffaf ve net biçimde yönetilmesi, ayrıca benzer olayların yaşanmaması adına sağlıkta sürdürülebilir düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi.

“Sağlık Bakanı Sn. Dr. Hakan Dinçyürek’i, süreci şeffaf, net ve sonuca ulaştıracak şekilde yönetmeye, konu ile ilgili açıklama yapmaya ve benzer durumların yaşanmaması için sağlıkta sürdürülebilir düzenlemeler hayata geçirmeye davet ederiz.”

Sağlık örgütleri açıklamalarını, “Kaybettiğimiz bu toprakların evladı Chinyere Olivia Ojoagu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.” ifadeleriyle sonlandırdı.