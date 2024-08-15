GÜNDEM KIBRIS-BAHAR SANCAR

Ülkede dönem dönem sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılar kamuoyunun gündemine geliyor. Gündem Kıbrıs vatandaşlara “Sağlık sistemine güveniyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, sağlık sisteminde ciddi eksiklikler olduğunu kaydederek, mevcut sistemin yetersiz kaldığını ve güven duymadıklarını söyledi.

Murat Yayman isimli vatandaş, “Hiç güvenmiyorum. Sağlık sistemi çöktü. Randevu alıyorsun 6 ay sonraya veriyorlar. İlaç yok. Hastaneler ve doktor sayısı yeterli değil” dedi.

Florantina Şahin isimli vatandaş 24 yıldır KKTC’de olduğunu söyleyerek, “Hasta oldum ayağım uyuştu. Yarım yıl geçti ve beni daha yeni aradılar. Randevu için arıyoruz dolu diye yer alamıyoruz. Hastanede boş yer yok diyorlar. Özele gidecek param yok. Bunların düşünülmesi lazım” dedi.

Kazım Sakinoğlu, “Güvenmiyorum. Hiçbir şey yolunda değil. İlaç yok, doktor yok, hastane yetersiz, nüfus politikasından dolayı yetersizlik had safhada” diyerek güvensizliğini dile getirdi.

Rezzak Çiftçi, “Güvenmiyorum. Genel cerrahi servisine gittim ama doktor bulamadım. Doktor bulduk tedavi olamadık. Bu nedenle güvenmiyorum” dedi.

Diğer bir vatandaş ise, “Eksik ve yetersiz buluyorum. Özellikle binaların durumu hiç açıcı değil. Girne’ye yeni hastane yapılıyor ama ne zaman açılır bilinmez. Nalbantoğlu ve Akçiçek’i yeterli görmüyorum” dedi.

Songül Gümüş, “Doğru düzgün sıra yok kontrol yok. Sıra alıyorsun saatlerce bekliyorsun, randevu alıyorsun 2-3 ay sonraya veriyor. Darmadağın bozuk bir sistem” eleştirisinde bulundu.

Sıtkıye Ürer isimli vatandaş, “Kesinlikle güvenmiyorum. Sağlıkla ilgili hiçbir düzen yok. ben gözümden ameliyat oldum ve 2 kez oldum. Hastanenin iplerinden dolayı enfeksiyon kaptım ve tekrar ameliyat oldum” diyerek başına gelen sıkıntıları paylaştı.

Raziye Beletoğlu, “İdare eder. Ben çok şükür gitmem. 84 yaşındayım doktoru bilmem. Gidenlerden kimisi memnun kimisi değil” yorumunda bulundu.

Fatma Geylan, “Yaşadığımız birçok tecrübeden dolayı güvenmiyorum. Düzenli ilaç kullanmak zorundayız ama istediğimiz ilaçlar piyasada yok sürekli getirmiyorlar, şikâyet edeceğimiz bir merci yok. Muadil olarak getirilen ilaçların çok ciddi yan etkileri var ve bu konuda da muhatap bulamıyoruz” diyerek şikâyetlerini dile getirdi.

Seval Özpınarlı, “ Tam güvenmiyorum. Bazen yanlış teşhis koyuyorlar. Babam ameliyat oldu ve gözünü kaybetti” dedi.

Menteş Altan, “Sistem yok. Hastaneye gidip sıra beklemekten çok şikâyetçiyim. Doktor ve hemşire sayısı yeterli değil” dedi.

Cemal Hoşgör isimli vatandaş da sağlık sistemine güvenmediğini belirterek, “Hastane yok. Özele gitmezsiniz kamudaki devlet hastaneleri ile bir yere varamayız” dedi.

Fikret Atlı isimli vatandaş da hastanelerde sıra beklemekten dolayı şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Daha çok hasta olup çıkıyorsunuz” dedi.

Nilüfer Heper, “Güvenmiyorum. Hastanelerimizde yeterli donanım olduğunu düşünmüyorum. Doktor eksikliklerimiz var. Son zamanlarda bir takım açılımlar yapıldı ama temelde sistemde çok büyük eksiklikler olduğunu düşünüyorum” dedi.

Hasan Öztürk, “Bacanağımın kalp rahatsızlığı var. 20 gündür çaresini bulamıyorlar. Ciğerinden sürekli su boşaltıyorlar. Çaresini bir aydan beri tespit edemiyorlar. İlk defa başımıza böyle bir şey geldi diyorlar. Bizim sağlık sistemine güvenmiyorum. Acile gece bile gitseniz en az 100 kişi var. Bütün dünyanın nüfusundan insan sıra bekliyor. Hangi birine bakacak doktorlar? Bir hafta sonraya gün veriyorlar MR cihazında” diyerek şikâyetlerini dile getirdi.