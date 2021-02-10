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Araştırma: D vitamini 30 bin kanserden ölümü önledi

Almanya Moleküler Onkoloji dergisi tarafından yapılan araştırma D vitamininin kanser hücreleri ile mücadelede çok etkili olduğunu ortaya koydu. Yapılan çalışmada, 50 yaşın üzerindeki kişilere verilen D vitamini takviyesinin, kanser sebebiyle ölümleri yılda yaklaşık 30 bin azalttığı tespit edildi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:07
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Araştırma: D vitamini 30 bin kanserden ölümü önledi

Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişi kanser sebebiyle hayatını kaybederken bu sayısının 2040’lı yıllarda 17 milyona ulaşması bekleniyor.

Alman bilim insanları kanser vakalarının her geçen gün artması sebebiyle araştırmalarını hızlandırdı. Bu bağlamda Almanya’da yapılan çalışmada, D vitamininin kanseri önlemede önemli bir etkisi olduğu açıklandı.

YÜZDE 13 AZALTIYOR

50 yaş üstü kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre, D vitamininin kanserden ölümleri yüzde 13 azalttığı açıklandı. Her yıl yaklaşık 250 bin kişinin kanserden hayatını kaybettiği Almanya’da bu rakam yaklaşık 30 bin kişiye tekabül ederken kanser araştırmaları uzmanı doktor Tobias Niedermaier, vitaminlerin büyük bir tasarruf da sağlayacağının altını çizdi.

YILLIK 250 MİLYON EURO TASARRUF

Her kanser hastasının yıllık 40 bin euro (330 bin TL) tedavi ve ilaç maliyeti olduğunu belirten Niedermaier, D vitamininin ise yıllık maliyetinin 25 (220 TL) euro olduğunu, 30 bin kişinin kanserinin önlenmesinin ise yaklaşık 250 milyon euro (2,2 milyar TL) tasarruf sağlayacağını bildirdi.

Her geçen gün artan kanser hastalarının maliyetinin de artacağını, ayrıca ilaçların fiyatlarının da artacağını göz önünde bulunduran Alman araştırmacılar, D vitaminiyle hem kişileri kanserden koruyabileceklerini, hem de büyük bir tasarruf sağlayabileceklerini bildirdi.

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