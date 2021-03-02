Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

Araştırma: Günde iki meyve üç sebze ömrü uzatıyor

Fransa kamu kurumu Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı kapsamında yapılan araştırmaya göre günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı.

02 Mart 2021 Salı 14:02
546 Okunma
Araştırma: Günde iki meyve üç sebze ömrü uzatıyor

Fransa’da kamuya bağlı Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı tarafından yapılan araştırmaya göre günde iki porsiyon meyve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı.

ABD’de yapılan bir başka araştırma da Fransa Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı’nı doğrulayarak meyve sebze yemenin ömrü uzattığını belirtti.

Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan ve Harvard Tıp Fakültesi’nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan Prof. Dong D. Wang öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmaya göre, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı ve çok daha sağlıklı bir yaşam sunduğu belirtildi.

4 KITADA 29 ÜLKEDEN VERİLER TOPLANDI

Amerikan Kalp Derneği tarafından 30 yıla yakın süre zarfında 100 binden fazla kişi incelenerek yapılan çalışmada, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki 29 ülkeden veriler toplandı.

100 binden fazla kişinin 26 farklı konudaki istatistikleri derlenirken toplamda 2 milyon veri ile sonuçlandırılan çalışmada, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin düşük ölüm seviyesiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı.

YÜZDE 13 DAHA FAZLA YAŞIYORLAR

Her gün iki porsiyon meyve üç porsiyon sebze yiyenlerin, diğer katılımcılara göre yüzde 13 daha uzun yaşadığı ortaya çıkarken kalp ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskinin ise yüzde 12 daha düşük olduğu belirtildi.

Kanser riskinin yüzde 10, solunum yolu hastalıkları riskinin ise yüzde 35 daha az görüldüğü grup ile ilgili araştırmada günde beş porsiyondan daha fazla sebze ya da meyve tüketilmesinin ise hiçbir faydasının görülmediği belirtildi.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN EN İYİ SEBZE VE MEYVELER

Harvard Tıp Fakültesi’nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan ve araştırmanın başındaki isim olan Prof. Dong D. Wang, “2 milyondan fazla veriyi inceledik ve günde beş porsiyon sebze ya da meyve tüketiminin sağlığa büyük faydalarını tespit ettik” dedi.

Wang, “Yapılan araştırmada en iyi olarak nitelendirebileceğimiz sebze ve meyveleri de sınıflandırdık. Bunlar Ispanak, marul ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, beta-karoten açısından zengin meyve ve sebzeler, turunçgiller havuç gibi C vitamini içeren meyveler” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dil kanseri nedir, ameliyat sonrası yaşam süresi ne kadar?
Dil kanseri nedir, ameliyat sonrası yaşam süresi ne kadar?
DSÖ’den uyarı: 30 yıl içerisinde dört kişiden biri işitme kaybı yaşayacak
DSÖ’den uyarı: 30 yıl içerisinde dört kişiden biri işitme kaybı yaşayacak
Salgına yakalanan her 10 kişiden biri virüsü ailesine bulaştırıyor
Salgına yakalanan her 10 kişiden biri virüsü ailesine bulaştırıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim