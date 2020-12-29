Bilim insanlarından corona virüse karşı bağışıklığı güçlendirebilecek beş gıda önerisi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde 1,75 milyonu aşkın kişinin ölümüne neden olurken Covid-19'a karşın aşılanan insanların sayısı da artmaya devam ediyor. Bununla birlikte, yetersiz doz miktarı, uygun olmayan depolama koşulları ve aşıların yüksek fiyatları nedeniyle salgının bir süre daha halk sağlığı için tehdit oluşturacağı düşünülüyor. Bu yüzden, bilim insanları enfeksiyon riskini azaltabilecekleri ve şiddetli semptomları önleyebilecekleri yollar aramaya devam ediyor. Araştırmacılar, düzenli beslenme ve bağışıklık sistemi arasında önemli bir ilişki olduğunu, özellikle D vitamini ve Omega 3 gibi maddeler içeren bitter çikolata, deniz yosunu ve tuna balığı gibi besinlerin Covid-19’la mücadelede etkili olabileceğini yaptıkları küresel çalışmalarda ortaya koydu. Ancak uzmanlar hiçbir gıdanın corona virüse karşı korunmada tek başına rol oynamadığını ve aşıların yerini tutamayacakları konusunda uyardı.

TON BALIĞI

Tavsiye eden kurum : Bohai Üniversitesi, Çin

Konserve ton balığı, Türkiye’de dahil olmak üzer tüm dünyada tüketilen püler besinler arasında yer alıyor. Omega-3 ve protein içeriği yüksek olan iyi bir B12 vitamini kaynağı olan ton balığının corona virüse karşı da vücudu güçlendirebileceği düşünülüyor.

Ekim ayında Food Chemistry dergisinde yayınlanan bilimsel bir makale, ton balığından elde edilen proteinlere ve bunların koronavirüs enfeksiyonunu önlemede rol oynayıp oynamadıklarına baktı. Çin’de yer alan Bohai Üniversitesi’nden araştırmacılar, ton balığını oluşturan peptitileri incelendi. Ardından ton balığı, vücut tarafından sindirildiğinde oluşturulan 142 peptidin, Covid-19’un vücuda girdiği Mpro enzimi ve ACE2 reseptörü ile nasıl reaksiyona girdiğini modellemek için bilgisayar sistemleri kullanıldı. ACE2, corona virüsün insan hücrelerine açılan kapısı olarak biliniyor ve Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinden çıkıntı yapan başak protein tarafından hedef alınıyor.

Tam adı ana proteaz olan Mpro, ise virüsün çoğalmasına sağlayan ve corona virüs tarafından oluşturulan enzime deniliyor. Çalışmada, ton balığı temelli 142 peptidin hem Mpro hem de ACE2 arasındaki etkileşimlere müdahale edebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, ton balığındaki peptitlerin, Mpro üzerindeki 13 farklı amino asit ile etkileşime girdiğini ve virüsün çoğalmasını engelleyebileceğini gösterdi. ayrıca, peptitlerin ACE2 üzerindeki on konuma bağlandığına inanıyor; bunlardan sekizi başak proteinini hedefliyor.

CIVA ZEHİRLENMESİ UYARISI

Konuya ilişkin açıklama yapan, British Dietetic Association (BDA) sözcüsü Hannah Whittaker, “Araştırma, ton balığı (EM) içindeki bir proteinin bir ACE2 reseptörüne tutunduğunu ve potansiyel olarak SARS-CoV-2 bağlanmasını engelleyebileceğini gösteriyor. İnsanlar daha fazla ton balığı yemenin Covid-19’u durduracağını düşünebilir, ancak aşırı ton balığı tüketimi yüksek cıva içeriği nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir” ifadelerini kullandı.

BİTTER ÇİKOLATA VE ÜZÜM

Tavsiye eden kurum: North Carolina Eyalet Üniversitesi, ABD

Flavanoller, yeşil çay, misket üzümleri, bitter çikolata, yaban mersini ve şarap gibi birçok farklı gıda ürününde bulunan bir grup kimyasal bileşiğe denililiyor. 60 yaşın üzerindeki insanlarda kan dolaşımı ve gelişmiş zihinsel çeviklik dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilen maddeye ait flavan-3-ols olarak bilinen bir alt grubun, corona virüsle savaşmaya yardımcı olabileceği belirtldi. ABD’de yer alan North Carolina Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar flavanollerin Covid-19’la savaşmaya yardımcı olmak için bir kişinin bağışıklık sistemini nasıl etkilediğini görmek istedi ve Mpro enzimine odaklandı. Çalışmanın yazarı Profesör De-Yu Xie, “Yeni tip corona virüsteki iMpro enzimi, virüsün kendini kopyalaması ve bir araya getirmesi için gereklidir. Bu enzimi devre dışı bırakabilirsek, virüs ölür” dedi.

Frontiers in Plant Science dergisinde Aralık ayında yayınlanan çalışma, flavan-3-ol'lerin Mpro'ya bağlanabildiğini, işlevini engellediğini ve dolayısıyla çoğaltma ve yayılma yeteneğini engellediğini buldu. Xie, “Muscadine üzümlerinin kabuklarında ve tohumlarında bu önleyici kimyasallar bulunur. Çalışmamızın verileri, bu nutrasötik bileşiklerin ve yeşil çay, üzüm ve kakao özlerinin corona virüsün yıkımına yardımcı olmak için kullanılabileceğini önermektedir” açıklamasını yaptı.

KEFİR

Tavsiye eden kurumlar: Mısır Alexandria Üniversitesi ve Suudi Arabistan Prenses Nourah bint Abdulrahman Üniversitesi

Fermente süt ve tahıllardan yapılan ve ayran benzeri bir içecek olan kefirin iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı olarak biliniyor. Kefir daha önce İrritabl Barsak Sendromu (IBS) semptomlarını hafifletmenin yanı sıra kan basıncını ve kolesterol seviyelerini iyileştirmekle ilişkilendirildi.

Bilim insanları, Ocak 2021'de yayınlanacak olan Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde kefirin corona virüs enfeksiyonuyla savaşmasına izin veren çeşitli antiviral özelliklere sahip olduğunu belirten bir çalışma sundu. Akademisyenler kefir ile ilgili araştırmaları gözden geçirdiler ve probiyotik özelliklerini, dang humması, zika ve hepatiti C gibi enfeksiyonlara karşı antiviral etki geçmişini ve corona virüs ile nasıl etkileşime girebileceğini analiz etti.

Şiddetli yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında vücudun bağışıklık sisteminin sadece enfekte olanlardan ziyade sağlıklı hücrelere saldırmaya başladığı ölümcül olabilen bir durum görülüyor. Bu uzun süreli kendini sabotaj durumu 'sitokin fırtınası' olarak biliniyor. Araştırmacılar, araştırmada 'kefirin bir anti-enflamatuar ajan görevi görebileceğini, bu nedenle sitokin fırtınasını önlemede etkili olabileceğini belirtti. Buna göre kefir, aşırı reaksiyondan sorumlu olduğuna inanılan IL-6, IL-1, TNF-α ve interferon-γ adı verilen bilinen sitokinlerin üretimini inhibe ederek, çoğalmasını durduruyor.

NİSİN

Tavsiye eden kurum: Visva-Bharati Üniversitesi, Hindistan

Nisin, bir bakteri tarafından üretilen ve birçok konserve üründe bulunan doğal bir gıda koruyucusuna deniliyor. İşlenmiş peynir, sütlü tatlılar, süt, fermente içecekler, et ve konserve yiyecekler gibi çeşitli ürünlerde kullanılıyor. Aynı zamanda E234 olarak da biliniyor ve 34 farklı amino aside ev sahipliği yapan uzun zincirli karbon atomlu bir peptitten oluşuyor.

Hintli akademisyenler, nisinin corona virüse karşı bir antiviral görevi görüp görmediğine baktı. Çalışmaları hakem tarafından gözden geçirildi ve Virology dergisinin Ocak 2021 baskısında yayınlanmak üzere kabul edildi.

Çalışma kapsamında sekiz farklı nisin varyantı araştırıldı ve dördünün (nisin H, Z, U ve A), ACE2 reseptörü yeni tip corona virüsten daha hızlı bağlanabildiği keşfedildi.

Whittaker, “Yazarlar, nisin H'nin, ACE2 reseptörüne erişmek için [virüsün başak proteininin reseptör bağlanma alanının] potansiyel bir rakibi olarak hareket ettiğini ve bu nedenle Covid-19’un insan hücrelerine bağlanmasını ve hücrelere girişi durdurduğunu buldu” değerlendirmesini yaptı.

DENİZ YOSUNU

Tavsiye eden kurum: Swansea Üniversitesi, İngiltere

Karragenan, kırmızı renkte olan ve 19. yüzyılda İrlanda'da solunum rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan yenilebilir bir deniz yosunu türüne deniliyor. Bitkinin aynı zamanda çeşitli burun spreylerinin içinde yer alıyor.

Swansea Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, şu anda karraneganın Covid-19’a etkilerini araştırmak için 480 sağlık çalışanıyla bir klinik deneme gerçekleştiriyor. ICE-COVID adı verilen denemenin sonuçlarının Mayıs 2021'de açıklanması bekleniyor. Swansea Üniversitesi'nde çalışmanın eşbaşkanı Dr.Zita Jessop, “Önceki çalışmalar, iyota-karragenan bazlı burun spreylerinin corona virüslere karşı etkin olduğu gösteriyor. “Eğer plasebo kontrollü klinik çalışmanın sonuçları beklediğimiz gibi çıkarsa, deniz yosunu içeren burun spreyleri Covid-19 ile mücadelede ekstra bir önleme stratejisi olarak kullanılabilir” dedi.

HİÇBİR GIDA , COVİD-19'A KARŞI KORUMADA AŞININ YERİNİ TUTMAZ

İngiltere’de yer alan King's College of London Üniversitesi’nden Doktor Saray Berry, vücudun ihtiyaç duyuduğu vitamin ve mineralleri içeren besinleri dengeli bir şekilde tüketmenin vücudun genel sağlığı için faydalı olduğunu ancak hiçbirinin Covid-19’a karşı sihirli bir değnek olmadığı konusunda uyardı.

Berry, “Enflamatuar bir tepki veya zayıf bağışıklığa ilişkin ibelirli gıda grupları olduğunu biliyoruz, ancak koruma sağlayacak veya enflamasyonu engelleyecek tek bir yiyecek yok. Bu nedenle şu ana kadar koruyuculuğu küresel sağlık otoriteleri tarafından onaylanan aşıları olmak Covid-19’dan korunmanın tek yoludur. Ayrıca, insanlar soyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerini de elden bırakmamlı” ifadelerini kullandı.