Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Rıza Azeri “cüzdan sendromu”na karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

EN ÇOK ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

“Cüzdan sendromu” özellikle cüzdanlarında kredi kartı, ehliyet, kimlik, para veya gereksiz kartları taşıma alışkanlıkları olan erkeklerde sık görüldüğü için bu isim verilmiştir. Şişkin cüzdan üzerine oturulduğunda leğen kemiğinde (pelvis) dengesizlik olur, bunun sonucunda bel ve omurga çevresindeki kaslarda zorlanma ve spazm gelişerek bel ve omurga ağrıları oluşturur. Bu yüzden uzun süreli arka cepte cüzdan kullananlarda kronik kalça ve bel ağrısı gelişir. Ayrıca cüzdanın siyatik sinirine bası yapması sonucu bel fıtığı belirtisi gibi bacakta geçici veya kalıcı uyuşma ve karıncalanma yapabilir.

BELİRTİLERİ NELER?

Ağrı: En sık görülen belirtidir ve çoğunlukla kalça üzerinde görülür. Ağrılar cüzdan üzerine veya sert zemine oturmakla artar.

Yürümede zorluk: Hasta yürüme veya bacak-bacak üzerine atmada zorlanır ve ağrıları artar, kalçayı rahatlatmak için ayağını dışa açarak yürür.

Uyuşma, karıncalanma: Bacakta siyatik sinir boyunca oluşabilir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Erken ya da akut dönemde anti-inflamatuar ve kas gevşetici ilaçlar ağrı ve spazmı azaltmaya yardımcı olur. İlk 1-2 gün içinde 2-3 saatte bir 20 dakika soğuk uygulama yapılabilir. Ağrı azaldıktan sonra kalça, uyluk ve bacak kaslarındaki gerginliği azaltmaya yönelik germe ve belirli kasları güçlendirecek egzersizler önerilir. Bu egzersizler fizyoterapist tarafından hastaya öğretilir. İnatçı olgularda kas içi enjeksiyonlar yapılabilir.

ÖNLEMEK İÇİN 4 ÖNERİ

*Dengesiz oturmadan ve arka cepte cüzdan taşımaktan kaçınılması gerekir.

*Hamilelerde aşırı kilo varsa veya kasları güçsüz ise uzun süreli oturma, ayakta kalma ve yürüyüşlerden kaçınılmalıdır.

*Ofis çalışanları ve masa başında çalışanlar ergonomi kurallarına uymalı. Özellikle sandalyenin uç kısmında oturarak çalışmaktan kaçınmalıdır.

*Kalça ve bacak kaslarının güçlü ve esnek olması için düzenli spor yapılmalıdır.