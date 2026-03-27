Bakan Dinçyürek, “30 hastaya randevu verildi ve kendi imkânlarıyla gelemeyecek olan vatandaşlarımız belediyenin desteğiyle evlerinden alınarak merkeze getirildi. Geniş bir sağlık çalışanı kadrosuyla erken tanıya yönelik her türlü tetkik yapılmaktadır. Çalışmalar başlamıştır” dedi.

Bölgede hedeflenen kişi sayısının 3 bin olduğunu vurgulayan Dinçyürek, “Birkaç ay içerisinde bu 3 bin kişilik hedef kitleyi taramadan geçirerek sisteme dahil edeceğiz. Ardından ikinci bir pilot bölgeyi belirleyerek bu çalışmayı başka bir belediye sınırları içerisinde de hızlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin en önemli görevlerinden birinin koruyucu hekimlik ve erken tanı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, güçlendirilen kadro ile bu alanda planlı ve etkin bir süreç başlattıklarını, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Tatlısu Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen projeye katkılarından dolayı Belediye Başkanı’na da teşekkür etti.

Orçan: “Bölgemizde bir doktor bile yokken bugün çok kapsamlı bir sağlık merkezine kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise yapılan çalışmanın örnek niteliğinde olduğunu belirterek, “Bundan bir yıl önce bölgemizde bir doktor bile yokken bugün çok kapsamlı bir sağlık merkezine kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanımızın hızlı bir şekilde aksiyon alarak bu merkezin açılmasını sağlaması ve tam kapasiteyle hizmet verir hale getirmesi son derece anlamlıdır” dedi.

Başlatılan erken tanı çalışmasının bölge halkı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Orçan, “Bu çalışma, hastalıkların ileri safhaya ulaşmadan tespit edilmesini sağlayarak insanların hayatını kurtarmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok değerli bir adımdır. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yetkililerine, hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Tatlısu’da başlatılan bu uygulamanın ilerleyen süreçte farklı bölgelerde de hayata geçirilerek toplum sağlığına önemli katkılar sunmasının hedeflendiğini belirtti.