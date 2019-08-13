En çok yağlı cilt tiplerinde görülüyor... Çözümü basit!

Güzelliği bir adım geriye iten siyah noktaların zamanla sivilcelere dönüşmesi de can sıkıcı bir durum olmaktadır. Siyah noktalar ciltteki hücrelerin zamanla kir ve yağ ile tıkanması sonucu ciltte oluşan boyutları ve sıklığı değişen siyah noktalardır. Siyah noktalar vücudumuzun her bölgesinde oluşabilmektedir.

BURUN BÖLGESİNDE SİYAH NOKTALAR NASIL TEMİZLENİR?

Burun bölgesindeki ve yüzdeki siyah noktalardan kurtulmak için buhar banyosu sıklıkla yapılmaktadır. Sık kullanmadığınız bir kap içerisine kaynamış suyu aktararak havlu yardımı ile yüzümüzü sıcak suya tutmak yüzümüzdeki gözeneklerin açılmasını sağlayacaktır. Açılan gözenekler burundaki siyah noktaların boşaltımı açısından kolay olacaktır. Tırnaklarla olmamak üzere bir enjektör veya temizleme ucu ile siyah noktalarınızı çok baskı yapmadan temizleyebilirsiniz. Temizlenen siyah noktalar belirli aralıklarla tekrar çıkacaktır. Düzenli olarak buhar banyosu ve bakım yapıldığında siyah noktalarda gözle görülür bir azalma olacaktır.

SİYAH NOKTA OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Burun çevresinde oluşan siyah noktalar birbirleriyle daha sık ve belirgin bir hal almaktadır. Yüzün bir adım önünde olan burun, siyah noktalarla dolu olunca kirli bir görünüme sahip olduğunun adeta kanıtını taşıyor gibidir. Cildin mutlaka temiz ve ölü derilerden uzaklaşmaya ihtiyacı vardır. Yağ ve kirden arınan cilt oksijeni içine hapseder. Aşırı yağlı yiyecekler tüketmek hormonel dengemizin bozulmasına siyah nokta ve sivilcelerin daha çok oluşmasına neden olacaktır. Yediklerimiz hem cildimiz hem sağlığımız için son derece önemlidir. Yiyeceğimiz porsiyonlara dikkat ederek günlük sebze meyve ve protein alımımızı ihmal etmemeliyiz. Hazır yiyecekler oldukça tehlikelidir. Mümkün olduğu kadar onlardan uzak durmamız gerekebilir. Bol bol su içmek vücudumuzdaki toksinlerin atılımını kolaylaştıracak ve cildimizin nem ihtiyacını sağlamış olacağız. Siyah noktalar zamanla dolarak daha da büyümekle birlikte oluştuğu bölgede sıklaşması kolay olabilir.