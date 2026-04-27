Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe giren sağlıkta tam mesai uygulaması, vatandaşlar arasında geniş yankı uyandırdı. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırması beklenen düzenleme, birçok kişi tarafından olumlu karşılanırken, uygulamanın altyapı ve sistem eksiklikleri giderilmeden hayata geçirilmiş olması da eleştiri konusu oldu.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşların büyük bölümü, tam mesai uygulamasının geç kalınmış ancak gerekli bir adım olduğu görüşünde birleşiyor. Özellikle polikliniklerde yaşanan yoğunluk, sınırlı hasta kabulü ve uzun süren tedavi süreçlerinin bu uygulama ile hafifleyeceği yönünde umut dile getiriliyor. Vatandaşlar, daha önce bir muayene, tahlil ve sonuç sürecinin günler sürdüğünü, yeni sistemle birlikte bu sürecin kısalmasını beklediklerini ifade ediyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar ise uygulamanın tek başına yeterli olmayacağına dikkat çekiyor. Hastanelerdeki altyapı eksiklikleri, yetersiz randevu sistemi ve ilaç erişiminde yaşanan sıkıntıların çözülmeden kalıcı bir iyileşme sağlanamayacağı vurgulanıyor. Özellikle doktorların çalışma koşulları ve maaşlarının da yeni sisteme uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği yönünde görüşler öne çıkıyor.

Birçok kişi, geçmişte hastanelerde sınırlı sayıda hasta bakılması nedeniyle “bugün git yarın gel” anlayışının yaygın olduğunu, uzun bekleme süreleri ve işten izin alma zorunluluğunun ciddi mağduriyet yarattığını dile getiriyor. Tam mesai uygulamasının bu sorunları ortadan kaldırması beklenirken, hastanın hekime daha hızlı ulaşabilmesi en önemli kazanım olarak görülüyor.

Vatandaşlar ne dedi?

Besim Farukcan: Sağlıkta tam mesai uygulamasını doğru bulmakla birlikte geç kalınmış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Vatandaş polikliniklerde saat 12.00’ye kadar sıkıştırılarak bakılıyor. Gün yetmezse sonraki gün gitmek zorunda kalıyor. Ameliyat tarihleri geç veriliyor. Bu uygulama ile halkın sağlık hizmetlerine ulaşımı rahatlayacaktır diye umuyorum. Bu uygulama kesinlikle doğru.

Ali Dereseven: Öncelikle sağlıkta tam mesaiye geçmiş olmak son derece doğru bir uygulama ama öncesinde doktorlarla konuşulması, gerekli düzenlemelerin yapılması gerekirdi. Tam mesai çalışan bir doktorun maaşı bence bir önceki sistemdeki maaşından farklı olmalı. Bugün normal devlet daresinde çalışan üst düzey bir memur 200 bin Türk Liralarında maaş alırken, tam mesai çalışan bir doktorun maaşı buna oranla farklı olmalıdır. Siyasiler bugün oturdukları yerden 500 bin TL maaş alıyor. Hastanede ter döken, insan sağlığı ellerinin arasında olan ve büyük emek harcayan doktorlarımızın da en az 500 bin TL maaş almaları gerekir.

Ali Can: Uygulamayı çok doğru buluyorum. Tedavi için bugün hastaneye gitsek, tam sonuca ulaşmamız, doktor kontrolü, tahliller ve röntgenlerle birlikte 3-4 günü buluyor. Bu uygulama ile birlikte ben bu sürecin kısalacağı ve halkın daha rahat sağlık hizmeti alabileceği kanaatindeyim.

Ali Bolat: Sağlıkta tam mesai uygulaması olumlu ve tam yerinde bir uygulama. Bunun yanında hastanelerdeki alt yapının da düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Hastanelerdeki sisteme de çeki düzen verilmeli.

Selahattin Güngör: Sağlıkta tam mesai uygulaması çok doğru çünkü insan sağlığı çok önemli. Hastaneye gittiğiniz zaman doktor tarafından anında hizmet almanız önemli. Uygulamayı bu açıdan çok doğru buluyorum.

Hasibe Türkkal: Sağlıkta tam mesai uygulaması çok önceden yapılmalıydı. Ben uygulamayı yerinde ve önemli görüyorum. Halkın devlet hastanelerinden hizmet alması daha da kolaylaşacaktır diye düşünüyorum. Tam mesaiye geçilmeden önce hekimler 12 hasta bakıyorlar, sonrası yok. Bu uygulama halka yarayacaktır iyi gelecektir. Hastanın hekime ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

Mustafa Değirmencioğlu: Hastanede alt yapı yok, sistem yok, ilaca erişim yok, randevu sistemi kötü. Kamusal sağlık dökülüyor. Bana göre tam mesaiden önce yapılması gereken çok iş vardı.

Hacı Ali Kara: Sağlıkta tam mesai uygulaması bana göre yerinde. Olması gereken oldu. İnsanlar gidip kapıda bekliyordu bunun olmaması için mesailerin uzatılması çok önemliydi. Mantıklı bir uygulama ve yerinde.

Abuzer Demir: Sağlıkta tam mesai uygulaması yerinde. Bunun yanında altyapı da önemli buna da bir el atılması gerektiği kanaatindeyim. Ancak hastanın hekime ulaşımı açısından uygulama anlamlı.

Fethi Fatih: Sağlıkta tam mesai uygulaması gayet güzel, uzun zamandır olması gereken oldu diye düşünüyorum.

Halime Ziyanoğlu: Çok güzel bir uygulama. Hastaneye gidiyoruz, doktoru yerinde bulamıyoruz. Bir teşhis konması tedaviye başlanması günlerce haftalarca sürüyordu. Bence bu uygulama halk açısından çok olumlu.

Sultan Güngör: Hastaneye gidiyorduk, 12 kişiden fazlasına bakılmıyordu. Biz işten izin alıp hastaneye gidiyoruz. Bugün git yarın gel. Sağlığımız için gidiyoruz, sağlık bulamıyoruz, işten izin alırken de ayrı sorun yaşıyoruz. Umarım bu uygulama bu sorunların önüne geçer.