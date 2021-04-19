Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 3 milyon 800 bin kişinin verileri doğrultusunda Sputnik V aşısının gerçek koşullarda yüzde 97.6 etkili olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 17:19
202 Okunma
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili

Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, Rusya’da şu anda  3 milyon 800 bin kişiye aşının iki dozunun da yapıldığını ifade etti.

Logunov, sivil dolaşıma sunulmasının ardından elde edilen veriler doğrultusunda aşının yüzde 97.6 etkinlik gösterdiğini, bunun klinik araştırmalarda ulaşılandan yüksek olduğunu söyledi.

Logunov’a göre, etkinlik aşılamanın başlamasından 35 gün sonra meydana geliyor.

Rusya Bilimler Akademisi ile olan bir toplantıda konuşan Logunov, Sputnik V’nin 60 ülkede tescil edildiğini, 6 ülkenin aşıyı üretmek istediğini bildirdiğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Gamaleya Araştırma MerkeziSputnik V Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak?
Mutasyonlu corona virüs aşıya dayanıklı hale gelirse ne olacak?
Lancet: Covid geçirenler yeniden enfekte olabilir
Lancet: Covid geçirenler yeniden enfekte olabilir
Oruç tutarken 8 beslenme hatasına dikkat!
Oruç tutarken 8 beslenme hatasına dikkat!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim