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Grip vakaları son 130 yılın en düşük seviyesinde

Bilim insanları, Covid-19'a karşı alınan önlemler nedeniyle grip vakalarının önceki yıllara göre yüzde 95 oranında azaldığını ve son 130 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bu kadar düşük oranlara dair en son kanıtımız, 1888'de, 1889-90 grip salgını öncesiydi” ifadelerini kullandı. Ancak, uzmanlar düşük grip vakalarının pandemi tedbirlerinin ortadan kalkmasının ardından büyük bir hızla artacağından endişeleniyor. Çünkü, grip virüsü her yıl mutasyona uğruyor ve bu durum grip aşılarının etkisiz hale gelmesine yol açabilir.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:35
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Grip vakaları son 130 yılın en düşük seviyesinde

Bilim insanları, grip vakalarının son 130 yıldaki en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Uzmanlar, vaka sayısının küresel olarak yüzde 95 düştükten sonra virüsün 'neredeyse tamamen ortadan kalktığını' söyledi. Normalde grip vakalarının en yüksek seviyede olduğu Ocak ayının ikinci haftasında, pratisyen hekimlere bildirilen grip benzeri semptomların sayısı 100 bin kişi başına 1,1’de kaldı. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) influenza araştırma imerkezi direktörü ve dünyanın önde gelen grip uzmanlarından biri olan John McCauley, “Bu kadar düşük oranları en son 1888'de, 1889-90 grip salgını öncesinde gördük” ifadelerini kullandı.

GRİP NEREDEYSE TAMAMEN ORTADAN KALKTI

Oxford Üniversitesi'nde Royal College of GPs araştırma ve gözetim merkezinin yöneticisi olan Simon de Lusignan ise bu yıl gribin artık 'neredeyse tamamen ortadan kalktığını” açıkladı.

GRİP VAKALARINDAKİ DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENİ COVİD-19 KISITLAMALARI

Bununla birlikte uzmanlar, yeni tip corona virüs salgınının grip vakalarındaki dramatik düşüşte rol oynadığına, artan hijyen ve bağışıklığın grip mikroplarının gidecek hiçbir yeri kalmamasına neden olduğuna inandıklarını söyledi. 

Royal College of GPs başkanı Profesör Martin Marshall, “Karantinaları, sosyal mesafe önlemlerini ve hijyen uygulamalarını sürdürmeye artan odaklamayı düşündüğünüzde grip vakalarındaki düşüş mantıklı geliyor. Bununla birlikte, bu yıl özellikle 65 yaş üstü insanlarda grip aşısı kullanımının artışına da dikkat çekmek gerekiyor. Bununla birlikte, düşük grip sayılarına katkıda bulunabilecek bir diğer faktör, uluslararası seyahatlerin kısıtlanmasıyla gribin küresel dolaşımının bozulmasını gösterebiliriz” dedi. 

ZİNCİRLEME SALGINLAR GÖRÜLEBİLİR

Öte yandan, ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılar, geçen Kasım ayında, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlaması, maske ve sosyal maske gibi önlemlerin yalnızca Covid-19’da değil, diğer solunum enfeksiyonlarında da düşüşe neden olduğunu keşfetmişti. Ancak araştırmacılar, mevsimsel grip, RSV ve diğer hastalıklara ilişkin vaka sayısındaki düşüşün, savunmasız insan sayısını arttırdığını bu durumun gelecek kış aylarında zincirleme salgınlara neden olacağı konusunda uyardı. Özellikle influenza virüsünün her yıl mutasyona uğradığını vurgulayan uzmanlar, grip aşılarının etkisiz hale gelebileceğine dikkat çekmişti.

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