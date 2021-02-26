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Karaciğer kanseri gibi çok sayıda hastalığın tedavisine yardımcı olacak

ABD’nin Teksas eyaletinde uzmanlar, karaciğeri onaran ve yenileyen hücreleri tanımladı ve bu hücrelerin organdaki yerini tespit etti.

26 Şubat 2021 Cuma 16:16
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Karaciğer kanseri gibi çok sayıda hastalığın tedavisine yardımcı olacak

Medical Science News’in haberine göre, ABD’de Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezi’ne bağlı Çocuk Tıp Merkezi Araştırma Enstitüsü (CRI) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, karaciğerin onarılması ve yenilenmesini sağlayan hücreler ve organdaki yerleri tanımlandı.
Çalışmada, 3 ayrı bölgeye ayrılan karaciğerde, yenilenmeyi sağlayan hepotosit hücrelerinin birinci ve üçüncü bölge arasında kalan ikinci bölgede yer aldığı ortaya kondu.
Uzmanlar, bu çalışma ile karaciğerdeki başlıca hücre tipi olan hepotositlerin hepsinin mi yoksa bir kısmının mı organın yenilenmesini sağladığına ilişkin son yıllarda devam eden tartışmalara da son verdi.
Karaciğerin hücre yapısına ilişkin daha önce gerçekleştirilen araştırmalarda, hepotosit türlerinin işlevlerini ayırt eden göstergelerin eksikliği nedeniyle karaciğerde hangi hücrelerin yenilenmeyi sağladığı tespit edilememişti.
Uzmanlar, söz konusu çalışma ile karaciğerde etkinleşen bazı genleri işaretledi ve bu genleri farklı hepotosit türlerini ve işlevlerini tanımlamak için bir gösterge olarak kullandı.
Karaciğerin birinci ve üçüncü bölgelerinin alkol ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan daha çok zarar gördüğünü, ancak ikinci bölgenin bu yaralanmalara karşı daha korunaklı olduğunu belirten uzmanlar, bu durumun, karaciğerde yenilenmeyi sağlayan hepotosit hücrelerinin faaliyeti için en uygun şartları sağladığını vurguladı.
Söz konusu verilerin, karaciğer kanseri gibi çok sayıda hastalığın tedavisine yardımcı olması bekleniyor.
Çalışma “Science” dergisinde yayımlandı.

Son Güncelleme: 26.02.2021 17:21
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