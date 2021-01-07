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Moderna CEO’su: Corona virüs aşısı birkaç yıl boyunca koruma sağlayacak

ABD’li ilaç şirketi Moderna'nın CEO’su Stephane Bancel, yen tip corona virüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısının hastalığa karşı birkaç yıla kadar koruma sağlayabileceğini söyledi. Bancel, ayrıca aşının İngiltere’de ve Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlara karşı da etkisinin çok yakında kanıtlacağını açıkladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:50
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Moderna CEO’su: Corona virüs aşısı birkaç yıl boyunca koruma sağlayacak

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD’li ilaç şirketi Moderna'nın CEO’su Stephane Bancel, corona virüse karşı geliştirdikleri aşının dün AB Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından, Covid-19 karşı muhtemelen birkaç yıla kadar koruma sağlayacağını açıkladı. 

Finans kuruluşu Oddo BHF tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Bancel, “İlkbaharda medyaya yansıyan aşının yalnızca bir ya da iki ay koruyacağına dair kabus senaryolarının artık konu dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda aşının ürettiği antikor tepkisi çok yavaş azalır. Bu nedenle aşının potansiyel olarak birkaç yıl boyunca koruma sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

MUTANT VİRÜSLERDEKİ ETKİSİ ÇOK YAKINDA KANITLANACAK

Bancel, yüzde 94,1 oranında etkili olduğu belirtilen aşının İngiltere ve Güney Afrika'da görülen coronavirüs mutasyonlarına karşı da etkili olduğunu kanıtlamak üzere olduklarını  sözlerine ekledi.

Diğer taraftan Alman BioNTech’in CEO’su olan Türk bilim insanı, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşının en az bir yıl koruma sağlayacağını umduğunu söylemişti. Guardian’a konuşan Şahin, ““Şu ana kadar sadece corona virüse karşı kazanılan bağıklığın süresine ilişkin dolaylı ipuçlarımız var. Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalar, güçlü bir T hücresi bağışıklık tepkisine sahip olanların altı ay sonra hala bu güce sahip olduğunu göstermiştir. En az bir yıl güvende olabileceğimizi hayal edebiliyorum. Ancak Covid-19 aşılarının her yıl ‘yenilenmesi gerekebileceğini göz ardı edemeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

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