Pandemi korkusu çocuklarda bu belirtilerle ortaya çıkıyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs hem yetişkinlerin hem çocukların ruh sağlığını etkileyen bir etken olarak değerlendiriliyor. Konu ile ilgili konuşan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özden Şükran Üneri, pandeminin çocuklarda ruhsal değişimler ve korkuları artırabileceğini söyledi.



İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin çevrimiçi düzenlediği "Korona Pandemisinin Psikolojik Etkileri" başlıklı panelde konuşan Prof. Dr. Özden Şükran Üneri, kaygıların ve korkuların içeriğinin çocukluk çağı boyunca değişebileceğini ifade ederek, korona virüs pandemisi sürecinde yaş gruplarına göre görülebilecek ruhsal belirtileri sıraladı. Çocukları iyi gözlemlemenin önemine dikkat çeken Üneri, "Okul öncesi çocuklarda yabancılardan aşırı korkma, anne babaya yapışma veya onlardan ayrılamama, uyku sorunları, iştahsızlık, korkular, yatak ıslatma şeklinde belirtiler yaşanan dönemin getirdiği kaygılar nedeniyle oluşabilir" dedi.



Üneri, pandemi, izolasyon ve günlük rutinlerinin değişimine bağlı olarak çocuklarda ortaya çıkabilecek korku duygusunun, çocuklarda çeşitli kaygıları tetikleyebileceğini, bazen de zarar verici davranışlarda artma, nedeni bilinmeyen ağrılar, konuşma sorunları gibi belirtilere yol açabileceğini söyledi.

Panelde, Prof. Dr. Özden Şükran Üneri’nin yanı sıra, Dr. Öğr. Üyesi İshak Saygılı, Dr. Öğr. Üyesi Mehran Rostamzadeh de konuşmacı olarak yer aldı.



İştahsızlık, yatak ıslatma ve konuşma sorunlarına dikkat

Okul öncesi dönem çocuklarında davranış sorunları ve kazanmış olduğu becerilerde gerileme gibi yakınmalar olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özden Şükran Üneri, "Belirtiler okul çağı çocuklarında belirgin konsantrasyon sorunları, yapması beklenen aktiviteleri yapamama, yaşa ve bilişsel gelişim düzeyine göre daha küçük yaşta çocuk davranışlarının sergilenmesi hatta huzursuzluk, saldırganlık ve kabus görme şeklinde görülebilir" ifadelerini kullandı.



"Riskli davranışlar görülebilir"

Ergenlerde de salgın hastalık ve zorunlu olarak evde kalmanın bazı sorunları tetikleyebileceğini belirten Üneri, “Bazı ergenler böyle bir sorun olduğunu tamamen inkâr edebilirler ve hayatlarında hiçbir değişiklik yapmayı kabul etmeyebilirler. Uyku ve yeme sorunları, aşırı huzursuzluk, kolay öfkelenme, içe kapanma, üzüntü, yoğun kaygı, fiziksel ağrılar, davranış sorunları, alkol kullanımı gibi riskli davranışlar görülebilir” diye konuştu.



"Dürüst olun ve günlük rutinler oluşturun"

Pandemi sürecinde çocukların ve gençlerin korunması için ailelere de önerilerde bulunan Üneri, "Çocuklarınızla onların yaşına uygun net olarak bildiğiniz bilgileri paylaşın, bilmediğiniz şeylerle ilgili dürüst olun, günlük rutinler oluşturun, ebeveyn olarak model olun, sosyal ilişkilerin telefon veya internet aracılığıyla da olsa kontrollü olarak devamını ve daha önceden var olan sorunlar için de mutlaka tedavilerine devamı sağlayın" dedi.