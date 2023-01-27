Demir vücudumuz için gereklidir, ancak diğer birçok mineral gibi büyük miktarlarda zararlı olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Demir zehirlenmesi karaciğer, kalp kası, damar sistemi ve beyinde hasara neden olabiliyor. Demir oranı en yüksek gıdalar denildiğinde akla ilk gelenler kırmızı et ve ıspanak oluyor. Bu gıdaları tüketirken demir takviyesi riskine dikkat etmek ve ıspanak zehirlenmeleri hakkında bilinçli olmak gerekiyor. Demir içeren gıdalarla birlikte C vitamini almayarak, aşırı dozda demire bağlı sağlık sorunları riski azaltılabilir.

ISPANAK ZEHİRLENMESİ NEDEN OLUR?

Toprakta yetişen bu bitki, doğru şekilde tüketilmediğinde sağlık için olumsuz durumlara yol açabilir. Örneğin; ıspanak iyi bir şekilde yıkanmadan tüketildiğinde, bazı durumlarda bitkinin yapraklarında bulunabilen, su veya topraktan bulaşabilen Escherichia coli (E.coli) adı verilen bakteri insan sindirim sistemine girerek bulantı, kusma ve birtakım bağırsak sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, ıspanak ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzeleri tüketmeden önce iyice yıkamanız önerilir. Ispanak sadece iyi yıkanmadığında değil; doğru koşullarda saklanmadığında ve kısa sürede tüketilmediğinde de insan sağlığını tehdit ederek besin zehirlenmesine yol açabilir.

İKİ KEREDEN FAZLA ISITMAYIN

Ispanağın içerisinde bulunan nitrat; nitrojenin katılaşmasıyla doğal olarak oluşan ve suda eriyen bir bileşendir. Bu bileşen, ıspanak yemeği iki kereden fazla ısıtıldığında nitrite dönüşür. Nitrit ise besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşendir. Bu nedenle, ıspanak yemeğinin yapıldıktan sonra en fazla iki gün buzdolabında saklanması ve iki kereden fazla ısıtılmaması önerilir.Ispanak zehirlenmesinin diğer bir nedeni de içerisinde bulunan histaminin, histamin duyarlılığı bulunan kişilerde yol açabileceği zehirlenme bulgularıdır.

SPANAK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Mide krampları

Bulantı

Kusma

Baş ağrısı

İshal (bazı durumlarda kanlı ishal)

Ateş

Bulanık görme

Halsizlik

ISPANAK TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER