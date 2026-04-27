Ziyarette, işletmenin direktörü ve genç girişimci Hulus Hulusioğlu da hazır bulundu.

Üretim süreçleri hakkında bilgi alan Üstel, genç girişimcilerin ortaya koyduğu emeğin ve vizyonun ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti. Üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve kendi markasını geliştiren gençlerin ülkenin geleceğine değer kattığını ifade eden Üstel, güçlü bir ekonominin yolunun girişimcilikten ve yerli üretimden geçtiğini kaydetti.

Çalışanlara ve İş Dünyasına Destekler Sürüyor

Başbakan Üstel, çalışanlara ve iş dünyasına yönelik desteklerin devam ettiğini belirterek, hayata geçirilen 12 bin TL’lik asgari ücret desteğinden yaklaşık 19 bin kişinin yararlandığını açıkladı. Yeni destek paketi kapsamında ise yaklaşık 75 bin çalışan için prim desteği sağlandığını ve aylık 260 milyon TL’yi aşan bir kaynak ayrıldığını ifade etti. KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 80, erkek çalışanlara ise yüzde 60 oranında prim desteği verildiği belirtildi.

İstihdam ve Engelli Bireylere Özel Teşvikler

İlk kez istihdam edilecek KKTC vatandaşları için yüzde 100 prim desteği ile aylık 20 bin TL maaş katkısı sağlandığını belirten Üstel, engelli bireylerin istihdamına yönelik olarak da 48 ay boyunca yüzde 100 sosyal güvenlik prim desteği ve asgari ücretin yüzde 50’si oranında maaş desteği verildiğini söyledi. Ayrıca engelli bireyleri istihdam eden işverenlerin primlerinin tamamının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

Üstel, hükümetin üretimi, istihdamı ve sosyal adaleti esas alan politikalarla yoluna kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.