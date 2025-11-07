Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) yeni bir dönem başlıyor. 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde, halkın güçlü desteğiyle CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından partide liderlik yarışı da resmen başladı.

CTP’nin köklü değerlerinden aldığı güçle aydınlık bir geleceğe yürümeye hazırlandığını vurgulayan Erkut Şahali, CTP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu belirtti, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Şahali açıklamasında, bu yeni dönemin CTP’nin halkın güvenini büyüteceği ve iktidarı devralacağı bir süreç olacağına inandığını belirtti. “Bu inançla, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanlığı görevine aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum” diyen Şahali, CTP’nin ülkenin demokrasisinin, emeğinin, adaletinin ve barış umudunun en güçlü güvencesi olduğunu ifade etti.

CTP’nin birliğini, dinamizmini ve toplumsal etkisini büyütme hedefiyle yola çıktığını dile getiren Şahali, “Temiz, adil, şeffaf, hesap soran ve emeğin değerini en üste koyan bir düzeni yeniden inşa edip halkın hizmetine sunmak için bu göreve talibim” dedi.

“CTP’yi, tarihinin birikiminden aldığı güçle ve tüm kadrolarımızla birlikte geleceğin iktidarına taşıyacağız. Bu güzel yurdu halkın yanında, halk için ve halkımızla birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullanan Şahali, adaylığının bir makam arayışı değil, partisine ve ülkesine daha güçlü bir gelecek kurma kararlılığının ifadesi olduğunu vurguladı.

Partide ve halk arasında güveni büyütmeyi amaçladığını belirten Şahali, bugüne kadar üstlendiği tüm görevlerden edindiği birikimi kolektif bir anlayışla partinin ve halkın hizmetine sunacağını söyledi.

30 Kasım’da gerçekleştirilecek CTP Olağanüstü Kurultayına dikkat çeken Şahali, “Kurultayın örnek gösterilecek bir demokrasi şölenine dönüşeceğinden ve hem partimiz hem de halkımız için büyük bir kazanım olacağından eminim. Çünkü yine birlikte başaracağız, yine birlikte değiştireceğiz” dedi.