Şahali, hayat pahalılığının yansıtılacağını ancak asgari ücrete bunun yansıtılma düşüncesi olmadığını ifade ederek, hayat pahalılığı şu an için yüzde 16 civarıyken, asgari ücrete artış yapılmamak istenmesinin anlaşılır olmadığını söyledi.

Hiçbir verinin asgari ücretin korunduğu verisini doğru göstermediğini ifade eden Şahali, asgari ücretin yenilenip yenilenmeyeceğinin net açıklanmasını istedi.

Asgari ücretin değer kaybına uğradığını işaret eden Şahali, asgari ücretin değer kaybının giderilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bir kilo kuzu etinin maliyetinin ne olduğunu soran ve bu konuda alınan kararlara rağmen kuzu etinin 550 TL’ye satılmadığını ifade eden Şahali, bu konudaki tartışmalara işaret etti ve nüfus belli değilken, et ihtiyacının nasıl belli olacağını sordu.

Rakamlarla sorular soran ve aynı etin fiyatının Güney'de 350 TL olduğunu ifade eden Şahali, hayat pahalılığı ile ilgili belirsizliği eleştirdi, asgari ücretin acil yükseltilmesi gerektiğini söyledi ve hayat pahalılığı konusunda komite kurulması gerektiğine değindi.

Şahali, İstatistik Kurumu çalışmalarına da değinerek, verilerin halka açık olduğunu, ancak Meclisten bilgi istediklerinde bu verilere ulaşamadıklarını belirtti ve şeffaf olunması gerektiğine dikkat çekti.

Gelir Vergisi ve Şans Oyunları Yasası'na da değinen Şahali, bu yasaların Meclisten 25 oyla geçtiğini ifade ederek, devletin bu yasalardan, kayıt dışı servetin kayıt altına alınmasında kaybı anlamına gelebileceğini söyledi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bu yasaları Meclise geri gönderme çağrısı yaptı, hükümeti eleştirdi.

Şahali, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun yapacağı ödemelerle ilgili 68 milyon sterlinin nereden oluştuğunu ve nasıl kullanılacağını sordu, bu konuda bilgi istedi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, verileri paylaşmakta hazır olduklarını ifade ederek, Şahali’nin de bakanlık yaptığını, maliyetlerin nasıl hesaplandığını iyi bildiğini söyledi ve maliyetlerle ilgili rakamlar verdi.

Çavuş, küçükbaş ve ödeneklerle ilgili yapılan çalışmaları da dile getirerek, hedefin sayıyı büyütmek olduğunu söyledi, kesilen hayvan sayısının, planlamaların doğru yapıldığını gösterdiğini kaydetti.

Üretici ve tüketicinin sorun yaşamaması adına yaptıkları çalışmaların doğru hesaplandığını, dünya ve güneyde de bunun böyle yapıldığını anlatan Çavuş, girdi maliyetlerinin ileriki aylarda düşeceğini kaydetti ve bunun fiyatlara da yansıyacağına inanç belirtti.

Çavuş, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışmaları da sürdürdüklerini ifade ederek, küçükbaş hayvan sayısını büyütme hedefinde olduklarını vurguladı. Süt toplama merkezlerini genişletmek için de projelerin devam ettiğini belirten Çavuş, Avrupa Birliği ile de çalışmaları sürdürdüklerini anlattı, tüm bunların sıkıntı yaşamamak adına yapıldığını söyledi.

Çavuş, “550 TL’ye et yok” eleştirisine de değinerek, denetimlerin sürdüğünü, fiyatların uygulandığını, uymayanların da uyarıldığını kaydetti. Hükümetin, sürenin dolmasını yeniden değerlendirip gereken kararları alacağını ifade eden Çavuş, et ve süt konusunda hem üretimi hem tüketiciyi korumak adına gereken adımları atmaya ve teşvikleri vermeye devam edeceklerini kaydetti.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, denetimlerin raporlarını Meclis kürsüsünden okuyarak, denetimlerde yapılan çalışmaları anlattı, ceza ve uyarılar yapıldığını, amacın üretimi ve tüketimi korumak olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, istihdamın korunması adına da desteklerin önem taşıdığını ifade ederek, veri paylaşımlarının muhalefetle de yapılacağını söyledi.