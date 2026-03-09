CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali konuyla ilgili söz alarak, tasarının neden geri çekilmek istendiğinin açıklanmasını istedi.

Yasanın ‘normal kafa ile yazılmadığını’ savunan Şahali, “toplum şu an radarların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bir kesim radarlar çalışırmış gibi hareket ediyor, bir kesim trafik canavarı oluyor. Kameralar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Soru bu kadar basit. Bu sistemle oynamayın. Oynaya oynaya mahvettiniz” diye konuştu.

Arıklı: Radarlar çalışıyor, çok sayıda ceza yazıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada radarların aktif olarak çalıştığını ve çok sayıda ceza yazıldığını açıkladı.

Arıklı, yazılan cezaların ciddi şekilde arttığını belirterek, bu durumun polis teşkilatını zor durumda bıraktığını söyledi. Cezaların dağıtımının normalde polis tarafından yapılması gerektiğini ifade eden Arıklı, bir dönem bu işlemin ihale yoluyla özel sektöre verilmesinin düşünüldüğünü ancak yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihalenin iptal edildiğini kaydetti.

Bu süreçte cezaların biriktiğini belirten Arıklı, şu anda polisin elinde yaklaşık 100 bin civarında ceza bulunduğunu ifade etti. Bazı vatandaşların evlerine aynı anda 7-8 ceza birden gittiğini belirten Arıklı, gecikmenin devletten kaynaklandığını ve bunun vatandaşlara yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi.

Bir anda gönderilen cezalar nedeniyle birçok kişinin ceza puanları nedeniyle ehliyetini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini dile getiren Arıklı, bu nedenle polisle ceza puanlarının silinmesi konusunu görüştüklerini açıkladı.

Arıklı, Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda para cezalarının eski sistemde olduğu gibi polis tarafından dağıtılması ve elde edilen gelirin Polis Genel Müdürlüğü ile Güvenlik Kuvvetleri’ne bırakılması yönünde bir düzenleme yapılmasının gündeme geldiğini belirtti.

Bu nedenle söz konusu yasa tasarısının geri çekildiğini kaydeden Arıklı, puan cezalarının silinmesi ve para cezalarının güvenlik güçlerine bırakılmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılacağını ifade etti.