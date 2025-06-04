

Tamamen çevreye duyarlı olan gençlerimizden oluşan sahil temizlik ekiplerimiz, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi ve Tatlısu sahilleri olmak üzere 4 bölgede 5 grup olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez temizlik çalışmaları gertçekleştiriyor.

ATAOĞLU: “UMARIM BU YIL AYNI DUYARSIZLIKLA KARŞILAŞMAYIZ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, her yıl yaz aylarında, ülkenin önemli sahillerinde, gönüllü ve çevreye duyarlı gençlerden oluşan ekiplerle sahillerde temizlik çalışmaları yürüttüklerini, bu yaz sezonu için de ekiplerintemizlik çalışmalarına başladığını belirtti.

Çevre duyarlılığının arttırılması ve sahilleri kullanacak olanların, sağlıklı ve temiz bir ortamda, güzel vakit geçirmelerine imkan tanımak adına bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “maalesef, geçtiğimiz yaz dönemlerinde, sabah temizlenen sahiller, akşam yine hiç temizlenmemiş gibi kirletildiğine tanık olduk. Ümit ederim ki bu yıl aynı duyarsızlıkla karşılaşmayız” dedi.

Bakanlığın temizlik yapmak gibi bir sorumluluğunun olmamasına karşın, sadece farkındalık yaratmak, çevre duyarlılığını yaygınlaştırmak ve sahillerin temiz kalmasını sağlamak amacı ile sahillere yönelik temizlik çalışmaları yürüttüklerini de belirten Ataoğlu, “temizlemek önemli değil, temiz tutmak önemlidir. Umutulmamalıdır ki, çevremiz sadece biz insanların kullandığı bir alan değil, çevreyi bütün canlılarla birlikte ortak kullanıyoruz. Bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmek bir zorunluluktur, insan olmanın gerekliliğindendir” dedi.