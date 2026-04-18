Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru E.C., olguları aktardı. Polis, 05 Nisan 2026 tarihinde saat 20.25 sıralarında Güzelyurt-Kalkanlı Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna giden zanlının, kullanımındaki HS 917 plakalı araç için 1400 TL’lik yakıt aldığını söyledi.

Polis, zanlının karşılığında tasarrufunda bulunan sahte 100 Amerikan Doları’nı pompacıya vererek 3 bin TL para üstü aldığını, bu şekilde sahte parayı tedavüle sürdüğünü ve sahtekarlıkla mal ve kredi temin ettiğini belirtti.

Olayın 17 Nisan 2026 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine söz konusu sahte paranın emare alındığı aktarıldı. Zanlının Güzelyurt’ta tespit edilerek aracında yapılan aramada, torpido gözünde bulunan cüzdan içerisinde 2 adet 100 ve 3 adet 1 Amerikan Doları daha sahte para bulunduğu kaydedildi.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise “geçersiz” ibaresi bulunan 5 adet 200 Euro, 2 adet 100 Euro, 3 adet 1 Amerikan Doları ile çeşitli TL banknotları olmak üzere çok sayıda sahte para ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının tutuklandığı ve soruşturmanın başlatıldığı belirtilirken, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğu gerekçesiyle 3 gün ek tutukluluk talep edildi.

Mahkemede söz alan zanlı ise parayı kimden aldığını polise bildirdiğini, evde bulunan paraların ise monopoly oyununda kullanılan sahte paralar olduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç H.H., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.