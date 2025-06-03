Polis memuru Nezvat Gün mahkemede olguları aktardı.

Gün, 2019 yılında Bukka Foot Trading Ltd. İsimli işletmenin ortaklarından olan zanlının bir yıllık kira sözleşmesini, on yıl olarak sahteleyip, Kalkınma Bankası’ndan kredi çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının M.O.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2025 tarihinde bu suçu işlediğinin tespit edildiğini, önceki gün Lefkoşa’da yakalandığını belirtti.

Nevzat Gün, soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu kira sözleşmesinin emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi