Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyet, sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanık hakkında verilen kararı heyet Başkanı Cemaller okudu.

Başkan, sanığın 3 Ocak 2020- 8 Haziran 2023 tarihleri arasında dolandırmak kastıyla ve yetkisi olmaksızın sahte olarak düzenlemiş olduğu Yakın doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Diplomasını, diploma eki, transkripti YDÜ adına yazılan yazılara, Rektör Ümit Hassan, Dekan Muhammed Mutahhar Ulusoy, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ümit Serdaroğlu, yetkili Beliz Özdiren, Başhekim Hasan Güney Yılmaz, ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi personeli Tanguç Özen'in farklı belgelerde bulunan imzalarını kopyalayıp söz konusu diploma üzerine aktarmak ve gerçekte Yakın Doğu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmayan kaşe ve soğuk mühürler ile mühürlemek suretiyle yetkisiz belge düzenlediğini söyledi. Başkan, sanığın Yakın doğu Üniversitesi Diş Hekimliği transkriptini Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ümit Serdaroğlu’nun imzasını farklı belgelerde bulunan imzasını kopyalayıp söz konusu diploma üzerine aktarmak ve gerçekte Yakın Doğu Üniversitesine ait olmayan kaşe ile mühürlemek suretiyle yetkisiz belge düzenlediğini söyledi.

Başkan, sanığın 2015 yılında eğitime başladığını, 2019-2020 dönemine kadar devam ettiğini, başarısız olmasından dolayı eğitiminin üniversite nezdinden sonlandığını, kendisine okul tarafından transkrip ve diploma verilmediğini söyledi. Başkan, sanığın birçok yetkilinin imzasını taklit ederek, mezun olmadığı halde kendisini mezun olarak gösterdiğini belirtti. Başkan, sanığın sahte belgelerle Güney Kıbrıs’taki İran elçiliğine başvuru yaptığını kaydetti. Mahkeme Başkanı, İran elçiliğinin diplomanın sahte olup olmadığına dair KKTC makamlarından bilgi talep etmesi üzerine olayın, ortaya çıktığını, sanığın 18 Eylül 2025’te tutuklandığını belirtti.Sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini kaydeden Başkan Cemaller, sanığın mahkum olduğu yetkisiz belge düzenleme suçu için ceza yasasının 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü kaydetti.

Başkan kararına şöyle devam etti:

“Sanık sahte olarak düzenlemiş olduğu Yakın doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Diplomasını Rektör Ümit Hassan, Dekan Muhammed Mutahhar Ulusoy, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ümit Serdaroğlu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi personeli Tanguç Özen'in farklı belgelerde bulunan imzalarını kopyalayıp söz konusu diploma üzerine aktarmak ve gerçekte Yakın Doğu Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmayan kaşe ve soğuk mühürler ile mühürlemek suretiyle sahte diploma oluşturmuştur. Sanık bu suçu organize şekilde suçu işlemiştir. Sanık derslerinde başarısız olduğu halde kendisine sahte bir diş hekimliği diploması oluşturmuştur.Sahte diploma ile Diş Hekimi olmak, yeterli bilgi ve birikimi olmadan insan sağlığına müdahale etmek demektir. Böyle bir niyetle hareket etmek çok ciddi suçlara, çok ciddi zararlara sebep olabilecek bir davranıştır. Sanık diploma yanında sahte transkript de hazırlamış, ayni şekilde birçok kişinin imzalarını kopyalayarak yetkisiz ve sahte belge düzenlemiştir. Sanık başarısız olduğu derslerden başarılı gibi ders notu kaydı yapmış, başarısız olduğu derslerde başarılı gibi kayıt yapmıştır. Yani sanık yeterli eğitim ve öğrenimi almadan, kendisine oldukça ciddi eğitim ve ciddi öğrenim gerektiren Diş Hekimi Diploması düzenlemiştir. Suçun işleniş şeklinin vahameti oldukça ağırdır. Suçun işleniş şeklini sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendiririz.

Başkan Cemaller, böylesi bir suçundan özellikle ayni üniversiteden hakkı ile çalışıp diploma alan kişileri ciddi şekilde olumsuz etkilediğini, sanık ve sanık gibi kişilerin, hakkı ile mezun olmuş kişilere şüphe ile bakılmasına sebebiyet verdiğini belirterek, “ Yapılan sahtekarlığa tarafımızdan hiçbir şekilde hoşgörü ile bakılması mümkün değildir. Tüm belirttiklerimiz ışığında oldukça ciddi olan bu suçları oldukça vahim bir şekilde işleyen bu sanığa hoşgörü ile bakılmasının olanaksız olduğu, bu suçları işleyen kişilerin ciddi şekilde cezalandırılması gerektiği, aksi takdirde verilecek cezanın benzer suç işleme eğiliminde olan kişileri caydırıcı nitelikte olmayacağı kanaatindeyiz”dedi. Başkan, sanığın sabıkası olmamasını, suçlarını kabul etmesini, mahkemeden özür dileyerek nedametini gösterdiğini belirterek, bu huşuların da hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Cemaller, netice itibariyle sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.