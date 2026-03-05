Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlıların Güzelyurt ve Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik”, “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” ve “Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren KSTÜ’nün sahiplerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, zanlıların 2021-2023 yılları arasında Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans programına burslu kayıt yaptırdıklarını söyledi. Zanlıların geriye dönük sahte kayıt yapılarak bir dönem ders almadıkları halde almış gibi gösterildiklerini, jüri savunmasına girmeden kurula çıkarılıp onay aldıklarını ve başarılı gösterilerek 8 Mart 2023 tarihinde mezun edildiklerini kaydetti.

Polis, zanlıların sahte diplomaları Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüklerini açıkladı. H.M.’nin sahte diplomayı 14 Aralık 2023 tarihinde KKTC Başbakanlık Personel Dairesi’ne barem artışı alabilmek amacıyla sunduğunu ancak herhangi bir artış yapılmadığını belirtti. P.M.’nin ise diplomasını barem artışı için kullanmadığını ifade etti.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada sahte diploma, transkript ile tez onay ve kabul belgelerinin bulunarak emare alındığı, ayrıca cep telefonlarının da incelenmek üzere emare olarak zapt edildiği kaydedildi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Zanlıların avukatı, H.M.’nin görev yaptığı dairede öğrenci burslarından sorumlu olduğunu belirterek KSTÜ’deki bursla ilgili bir suç unsuru bulunup bulunmadığını sordu. Polis, bu yönde bir suçlama getirilmediğini söyledi.

Savcı Mine Vehit, zanlıların yargılanmaları ve mahkum edilmeleri halinde uzun süreli hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, işlenen suçların ciddiyetine vurgu yaptı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına, 100 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.