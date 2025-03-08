Polis memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlılar C.V ve B.D'nin 'Tabibler Birliği Yasasına Aykırı Hareket. Evrak Sahteleme Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme Ve Sahtekarlıkla Para Temini' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis 04.03.2025-07.03.2025 tarihleri arasında zanlıların tabipler birliğine üye doktor olmadıkları halde kendilerini doktor olarak tanıtıp Haspolat'ta sakın 75 yasındaki kadın S. D'nin ikametgahına giderek kendisini muayene edip serum takıp ilaç tedavisi uyguladıktan sonra bir hastane adına ilaç reçetesi yazıp Evrak Sahteleyip muayene olarak 27.000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiklerini söyledi.

Polis, olayın bilgilerine 07.03.2025 tarihinde gelmiş olup, her iki zanlının da tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, her iki zanlının suçunu itiraf edecek niteliğinde gönül ifade verdiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı C.V yaptıkları işlemin insan hayatını tehlikeye atmadığını söyledi. Zanlı B.D ise yaptıklarının yanlış olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.