Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 25 Aralık 2024 tarihinde Hamitköy'de zanlı H.R'nin şirketin işletmecisi olup, bu şirketin çalışanı olan K.T'nin kullanımında olduğu ve yine şirkete ait olan SK 360 plakalı kazıcı/yükleyici araç ile yapmış olduğu trafik kazasında T'nin ehliyetinin bahse konu aracı kapsamadığını bildiğinden dolayı S.A'nın kullanımında olduğu telefonun WhatsApp uygulaması aracılığı H.A'nın bilgisi ve izni dahilinde H.A'ya ait KKTC sürüş ehliyetini temin edip onun kimliğine bürünerek K.T ile birlikte Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Çello Kaporta Boya" isimli iş yerine giderek sahte olduğunu bildiği bir beyanname doldurduğunu söyledi. Polis, akabinde H.A adına doldurmuş olduğu beyannameyi Mağusa'da faaliyet gösteren Dağlı Sigorta Acentesine verilmesini sağlayarak tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan el yazı örneği alınacağını, ifadeler temin edileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.