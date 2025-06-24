Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 20 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı'nda yolcu giriş bölümü kabininde KKTCye giriş yapmak isteyen R.S’nin görevli muhaceret memurunun kendisine geliş amacını sorması üzerine telefonunda bulunan adına sahte olarak düzenlenmiş KKTC'ye ait oturum iznini gösterdiğimi söyledi. Polis, yapılan soruşturmada R.S'nin eşi M.A’nın 9 yıldır KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, M.A'nın ifadesinde eşini KKTC’ye getirmek istediğini, okuma yazma bilmediği için uçak biletlerini kesmesi için ise arkadaşı olan Q.M'ye 20.000 TL ödeme yaptığını, Q.M'nin de Whatsapp üzerinden kendisine bilet ve söz konusu sahtelenmiş evrağı gönderdiğini akabinde kendisinin de bu evrağı okuma yazma bilmeyen eşi R.S'te göndererek KKTC'ye girişte göstermesi gerektiğini söylediğini anlattığını açıkladı.

Polis memuru her iki zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, sahtelenen KKTC İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı'ndan onaylı bir noter davetiyesinin kimden ve nasıl temin edildiğiyle ilgili araştırma yapacaklarını, ve aynı zamanda mesele ile bağlantı olabilecek şahısların tespit edilmesi için soruşturma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.