Polis memuru Erkan Yılmaz, zanlının sahte resmi evrağı tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 7 Ekim 2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye tasarrufunda bulunan daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş olan Fransız kimlik kartını, görevli memura ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle, sahte davranışla kayıt temin edip, ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda bulunan sahte kimliğin belge inceleme uzmanları tarafından inceleneceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



