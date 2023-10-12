Sahte Fransız kimliği ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken yakalanan S.D. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Erkan Yılmaz, zanlının sahte resmi evrağı tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının 7 Ekim 2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısında, GKRY bölgesinden KKTC’ye tasarrufunda bulunan daha önceden başka bir şahıs adına sahte olarak düzenlenmiş olan Fransız kimlik kartını, görevli memura ibraz edip tedavüle sürmek suretiyle, sahte davranışla kayıt temin edip, ülkeye giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının tasarrufunda bulunan sahte kimliğin belge inceleme uzmanları tarafından incelendiğini ve sahte olduğunun teyit edildiğini ifade etti. Polis, ayrıca zanlının 2021 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü de belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.