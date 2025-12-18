Polis tarafından yürütülen soruşturmada, S.Ö. (E-46), K.Ö. (K-42) ve A.Y.A. (K-57)’nın, Lefkoşa Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullanarak, söz konusu adreslerde fiilen ikamet etmedikleri halde oturma izni çıkarmak amacıyla sahte belgeler düzenlediği belirlendi.

Polis açıklamasına göre, zanlıların J.N. (K-55)’nin yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S. (K-62)’nin yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M. (E-24)’nin yardımıyla ise O.S. (K-24) ve F.J. (E-39) adına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi hazırladıkları tespit edildi. Hazırlanan kira sözleşmelerinin vergi dairesine ibraz edilerek onaylatıldığı, ikametgah belgelerinin ise Polise sunularak tedavüle sokulduğu ve bu yolla ilgili şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, zanlıların bu yöntemle ilgili şahıslardan sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin ettikleri belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö., K.Ö., A.Y.A. ile diğer tüm şahıslar tutuklandı.

Öte yandan yürütülen ileri soruşturma neticesinde, meseleyle bağlantısı bulunduğu belirlenen Q.A. (E-42), A.A. (E-19), G.R. (K-28) ve R.J. (E-26) de tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.