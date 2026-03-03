-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Arıklı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapılan toplantılarda güvenlik ve acil durum planlamalarının ele alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerekli hazırlıklar yapıldı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü çalışıyor, tam bir uyum içinde. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da hazırlıklarını yaptı ve sunum hâlinde bize aktardı.”

“Sığınakların adreslerinin açıklanması doğru değil”

Sığınaklar konusuna açıklık getiren Arıklı, vatandaşların sığınakların açık adreslerini öğrenmek istediğini, ancak bunun güvenlik açısından doğru olmadığını belirtti:

“Vatandaş sığınakları oklarla bulmak istiyor. Ancak günümüzde savaşlar gayri ahlaki şekilde ilerliyor; çocukların okulları bile bombalanıyor. Bu nedenle sığınakların adreslerini kamuoyuna göstermek uygun değildir.”

Sivil Savunma’nın elindeki verileri paylaşan Arıklı “Sivil Savunma Başkanımız, yaklaşık 200 bin civarında vatandaşımıza yetecek kapasitede sığınak bulunduğunu iletti. Onların hazırlığı ve çalışmaları bizim için çok önemli.” dedi.

“Sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdim, belki maksadı aştı”

Sosyal medyada konunun sürekli gündeme getirildiğini belirten Arıklı, bu tartışmalar üzerine yaptığı açıklamanın bazı çevrelerce yanlış anlaşıldığını ifade etti, şunları kaydetti:

“Sosyal medyada ‘madem var, adres gösterin’ denildi. Ben de buna bir açıklama yaptım. Maalesef günümüz dünyasında bazı şeyleri anlatabilmek için bazı tabirleri kullanmak gerekiyor. Belki maksadı aşan bir cevap verdim.”

Sivil Savunma’nın haksız şekilde eleştirildiğini söyleyen Arıklı, kurumun hazırlıklarının önemine vurgu yaparak “Sivil Savunma rencide edildi ama hazırlıkları tamdır. Bizim olağanüstü durumlara karşı planımız var, vatandaşımız rahat olsun.” ifadelerini kullandı.