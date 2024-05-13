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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının sahte belgeyi almak için para verip vermediğinin araştırılacağını belirtti.

Polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Lefkoşa-Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan K.U'nun aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan İ.A.O'nun isteği üzerine yine aynı okulda eğitim gören F.R.M isimli öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediklerini söyledi.

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