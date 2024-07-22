Ercan Havaalanında sahte paralarla yakalanan Serkan Geyik, teminat talebiyle dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Yaren Turan, mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde, saat 02.45 raddelerinde, alınan bir ihbar üzerine Ercan Havaalanı gelen yolcu çıkış kapısı önünde tespit edilen zanlı Serkan Geyik'in yapılan üst aramasında tasarrufundaki bel çantası içerisindeki para cüzdanında sahte olduğuna inanılan 3 adet 100 ABD Doları ve 2 adet 50 euro bulunduğunu ve zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, bahse konu paralar ile paraların tespit edildiği bel çantası ve para cüzdanının emare alındığını belirtti. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını, zanlının bu süre içerisinde gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde İstanbul’da diz üstü bilgisayarını sattığını, bunun karşılığında bir miktar döviz bir miktar TL aldığını, aldığı dolar ve euroların sahte olduğunu KKTC’ye gelince anladığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca paralarla ilgili incelemenin de tamamlandığını, sahte olduklarının teyit edildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ülkede kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.