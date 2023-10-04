KKTC genelinde Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesiyle ilgili,Gazimağusa’da polisin tutukladığı 1’i doktor, 2’si eczacı, 1’i eczacıkalfası olan 4 zanlı, aleyhindeki soruşturma, zanlıların etki edeceği oranda tamamlandı.

Meseleyle ilgili günlerdir poliste tutuklu tutulan Dr. H.F., H.F.’nin eczacı kızı O.F. ve gelini A.F. ile eczacı olan O.F.’nın kalfası B.İ. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak teminata bağlandı.

Zanlılar, işledikleri iddia edilen resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından ileride yargılanmak üzere, KKTC dışına çıkmaktan men edilerek, 50’şer bin TL nakdi teminata bağlandı.

Mahkeme ayrıca, haftanın bir günü en yakın polis karakolunagiderek isbat-ı vücut etmesini istediği zanlıların lehine,

KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesini istedi.

Zanlılar, mahkemenin emrettiği tüm şartları yerine getirerek, yargılanacağı tarihe değin serbest bırakıldı.

