Lefkoşa’da düzenlediği sahte sigorta ile Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan KKTC’ye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı A.A.W.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Gözbaşı zanlının "sahte evrak düzenlemek", "sahte evrakı tedavüle sürmek" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı'ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, görevli muhaceret memuruna kullanımındaki PKN 536 plakalı araç için düzenlenmiş, Tower Insurance’e ait 15 Ağustos-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan sahte araç sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, sahte poliçenin de emare alındığını belirtti.

Polis memuru Mustafa Gözbaşı yapılan soruşturmada sahte poliçesinin üzerindeki seri numarasının zanlı adına daha önce başka sigorta işlemlerinde kullanıldığını belirlediklerini açıkladı. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamere görüntüleri olduğunu kaydeden polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Mısır uyruklu zanlının giriş-çıkış işlemlerinin mercek altına alınacağını dile getirdi. Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise sahte sigorta poliçesini kendisinin değil başka bir şahsın hazırladığını öne sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.